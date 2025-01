https://noticiaslatam.lat/20250107/hubo-desencuentros-la-presidenta-de-mexico-define-la-relacion-con-el-embajador-de-eeuu-1160287265.html

"Hubo desencuentros": La presidenta de México define la relación con el embajador de EEUU

"En el último período hubo desencuentros con el embajador, uno de ellos fue el tema del Poder Judicial, porque él un día lo aplaudió y otro lo reprobó; no sabíamos realmente cuál era su posición. [El representante de EEUU en el territorio mexicano] no tiene por qué opinar sobre un asunto que le compete a México", expresó en conferencia de prensa.Sin embargo, la mandataria mexicana reconoció que, en lo que compete al lazo bilateral en materia económica, cultural y comercial, especialmente en aspectos como el acuerdo T-MEC entre México, EEUU y Canadá, la relación es positiva con el país norteamericano."Por supuesto, en la relación bilateral, que es de muchísimos temas, de los mexicanos que viven [en EEUU], de los estadounidenses que viven en México, hay muchísimos temas, pero a [Salazar] no le correspondía opinar sobre la reforma judicial", destacó.En la Administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), las visitas del embajador Salazar a Palacio Nacional eran frecuentes y el trato era directo con el mandatario, quien en diversas ocasiones se refirió al diplomático como su "amigo" y elogió su respeto a las cuestiones políticas internas de México.La situación cambió a finales de agosto de 2024, cuando López Obrador decidió "pausar" la relación con los embajadores de EEUU y Canadá, luego de que cuestionaran la reforma al Poder Judicial y advirtieran que podría dañar las inversiones de empresas estadounidenses y canadienses en México.La relación bilateral se tensó también cuando uno de los máximos jefes del cartel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada, fue detenido a mediados del año pasado en territorio estadounidense tras haber sido secuestrado en México, de acuerdo con las pesquisas de las autoridades mexicanas.

