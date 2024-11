https://noticiaslatam.lat/20241108/sheinbaum-acusa-falta-de-cooperacion-de-eeuu-con-mexico-en-el-arresto-de-mayo-zambada-1158884401.html

Sheinbaum acusa falta de cooperación de EEUU con México en el arresto de 'Mayo' Zambada

Sheinbaum acusa falta de cooperación de EEUU con México en el arresto de 'Mayo' Zambada

Sputnik Mundo

Estados Unidos debe responder sobre el motivo por el que no involucró al Gobierno mexicano en el operativo para arrestar a Ismael 'Mayo' Zambada, cofundador... 08.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-08T16:51+0000

2024-11-08T16:51+0000

2024-11-08T16:51+0000

américa latina

ismael 'mayo' zambada

méxico

eeuu

sociedad

cartel de sinaloa

claudia sheinbaum

política

seguridad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/08/1158883717_0:115:3085:1850_1920x0_80_0_0_481fff474a465801ffe708808e6ae176.jpg

"Eso es lo que ellos tienen que contestar. Quien tiene que contestar son las agencias [estadounidenses] que participaron y el Gobierno de EEUU, porque el período [del expresidente] López Obrador ha sido uno de los [ciclos] con más extradiciones. ¿Quién tiene que contestar por qué no se involucró a la Fiscalía General de la República? ¿Por qué no se hizo saber al Gobierno de México, a la Secretaría de Seguridad, a alguna de las instituciones? No es México [quien debe responder], sino EEUU", puntualizó en conferencia de prensa.La mandataria mexicana refirió que la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, aún tiene tiempo para contestar sobre este caso."A diferencia de ese entreguismo del que se hablaba de los gobiernos [mexicanos] en el pasado y de la intervención de las agencias estadounidenses, lo que planteamos es colaboración y coordinación. Y, en este caso, no la hubo", reiteró.Durante varios meses, México ha denunciado que EEUU no dio a conocer cómo ocurrió la detención de Zambada, quien a sus 76 años nunca había sido arrestado, a diferencia de Joaquín el Chapo Guzmán, quien también pertenecía al cartel de Sinaloa y que se encuentra recluido en la nación norteamericana.En agosto de 2024, la Fiscalía General de México abrió una investigación para indagar acerca del presunto secuestro de Mayo, mismo que denunció a través de una carta enviada a su defensa. Según el texto, Joaquín Guzmán López, quien fue capturado junto con Zambada, llevó a la fuerza al cofundador del grupo delictivo en un avión monomotor a un aeródromo en la frontera sur estadounidense.El 29 de octubre, el fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que la detención de Mayo sí fue un secuestro, por lo que investigan el evento en este cariz. En esa ocasión, el funcionario mexicano insistió en que las autoridades estadounidenses debían entregar más información sobre este hecho.Ese mismo día, el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, destacó que su país sí había provisto de datos sobre la detención de Zambada a la Administración mexicana."No se llevó a cabo ningún operativo policial en México. No era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra gente. El piloto no era contratista, ni [enviado] del Gobierno de Estados Unidos, ni ciudadano estadounidense", expresó.Para demostrarlo, el diplomático leyó las cartas enviadas sobre este tema por el fiscal estadounidense Merrick Garland a su par mexicano, Alejandro Gertz Manero, y las misivas del secretario de Estado, Anthony Blinken, a la excanciller mexicana Alicia Bárcena.El 30 de octubre, Sheinbaum respondió en su rueda de prensa que lo que buscan conocer es la manera en la que se llevó a cabo el arresto de Zambada."Es parte de lo que estamos planteando: no es la detención per se, sino cómo se hizo", subrayó.

https://noticiaslatam.lat/20241105/el-caso-mayo-zambada-abre-otra-grieta-entre-mexico-y-eeuu-por-que-se-requieren-explicaciones-1158776665.html

https://noticiaslatam.lat/20241101/el-plan-del-nuevo-gobierno-de-eeuu-contra-las-drogas-podria-generar-mas-presiones-sobre-mexico-1158684945.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ismael 'mayo' zambada, méxico, eeuu, sociedad, cartel de sinaloa, claudia sheinbaum, política, seguridad