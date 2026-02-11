https://noticiaslatam.lat/20260211/mexico-esta-en-la-antesala-de-un-ataque-militar-de-eeuu-el-pais-esta-indefenso-y-sin-socios-1171288300.html

¿México está en la antesala de un ataque militar de EEUU?: "El país está indefenso y sin socios estratégicos"

¿México está en la antesala de un ataque militar de EEUU?: "El país está indefenso y sin socios estratégicos"

Sputnik Mundo

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha asegurado que su Administración planea "atacar por tierra" a los grupos del narcotráfico. Aunque el mandatario no... 11.02.2026, Sputnik Mundo

2026-02-11T21:25+0000

2026-02-11T21:25+0000

2026-02-11T23:50+0000

américa latina

donald trump

méxico

eeuu

política

marco rubio

venezuela

💬 entrevistas

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/0b/1171299438_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_bf748b9c9509220642219ca53bb9257c.jpg

Tan solo unas horas después de asumir por segunda vez como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó una de las órdenes ejecutivas más polémicas y que a la vez era una de sus promesas de campaña: catalogar como organizaciones terroristas a algunos cárteles del narcotráfico, en su mayoría, mexicanos. El argumento principal fue la crisis de salud provocada por el alto consumo de fentanilo en el país norteamericano que ha dejado cientos de miles de muertes.A un año de distancia de la firma de dicha orden, las tensiones en materia de seguridad entre ambos países parecen no cesar, y por el contrario, los amagos de EEUU hacia México se han incrementado, mientras que el Gobierno mexicano se aferra a la defensa de su soberanía, al menos discursivamente hablando y son varias las voces que ya se han alzado ante lo que para varios es una posibilidad: un ataque militar de Washington contra México. Fue el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de México, el general Ricardo Trevilla Trejo, el último en hacer un llamado a la lealtad y a la unión entre la población. "Me permito hacer un llamado claro y decidido a la unidad de todas y todos los mexicanos, para que juntos, sociedad, Gobiernos y fuerzas armadas, con absoluta lealtad afrontemos todas las adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas y la seguridad de nuestro querido México". Previamente, el 5 de febrero durante el evento para conmemorar el aniversario de la Constitución mexicana, integrantes del Partido Acción Nacional (PAN), el principal grupo opositor, cerraron filas con la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificaron como amagos de la soberanía del país. Asimismo, la mandataria durante su discurso evocó el artículo 40 de la Carta Magna, en donde se se reafirma la soberanía de la nación y su rechazo a toda intervención extranjera."México tampoco regresará a ser colonia ni protectorado de nadie y México no entregará nunca sus recursos naturales. Por ello, con entereza y fiel a nuestra historia decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende", sentenció la jefa del Ejecutivo mexicano. "Ya hay una guerra encubierta"En entrevista con Sputnik, Víctor Hernández, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos (ILEES) y maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King's College de Londres, sentenció que hoy en día México ya enfrenta "una guerra encubierta" por parte de EEUU. Y es que, explicó, "hay muchos síntomas de la existencia de este conflicto; por ejemplo, las múltiples violaciones al espacio aéreo soberano mexicano (...). Lo segundo son las coordenadas que ha presumido el Comando Sur de donde han ocurrido ataques contra narcolanchas en el mar mexicano, que además están en una zona de ambigüedad entre ser el mar soberano o la zona económica exclusiva". A esto, dijo Hernández, se suma la detención de Ismael 'el Mayo' Zambada en junio de 2024 en situaciones que hasta la fecha no han sido aclaradas, pues el capo del narco mexicano fue trasladado en una aeronave estadounidense que entró a territorio mexicano sin permiso ni coordinación alguna. De acuerdo con el analista y exintegrante del Ejército mexicano, el "inminente" ataque militar de EEUU a territorio mexicano no sería "teatral" como lo realizado en Venezuela, ya que "México no tiene capacidades de resistir una invasión estadounidense como sí lo tenía el Ejército venezolano. Entonces sería algo más acotado en términos de los medios desplegados, pero no por eso menos relevante para la historia política de México y para la relación bilateral". ¿Cuáles son los argumentos para prever un ataque de EEUU en México? Primero, explicó Hernández, no es una idea nueva para Trump, pues desde su primer mandato (2016-2020), el republicano puso sobre la mesa un ataque a México que su momento fue rechazado por el entonces secretario de Defensa de EEUU, Mark Esper. Segundo, la serie de despliegues militares inusuales que "no se explican en tiempos de paz". Y tercero, dijo, la propia narrativa pública de la Administración de Donald Trump en la cual sus cercanos han salido a proponer y posicionar el mensaje de que una intervención en México sería "algo noble, como algo debido, como una guerra justa". Los objetivos de una posible campaña aérea serían dos grupos de personas, indicó el analista: los mandos intermedios y gerentes de los grupos criminales mexicanos, pues los grandes capos mexicanos hoy o están muertos o están extraditados; sin embargo, el verdadero objetivo serían los políticos, los empresarios y los banqueros que "habilitan la existencia de la delincuencia organizada en México". "El Gobierno está en negación"Para el doctor Víctor Hernández, el Gobierno de México "ha estado en negación" con respecto a una inminente intervención militar estadounidense. Además, dijo, la Administración actual "está pagando los platos rotos" por las malas decisiones del pasado en materia de alianzas de seguridad. "También hay que decir que toda nuestra política de seguridad se dicta desde Washington y en ese sentido no hay una autonomía de tomar decisiones de quiénes arrestamos ni a quiénes extraditados. Entonces México está pagando los errores de 100 años de mala política exterior", aseveró. Hoy por hoy, consideró el experto, México está completamente indefenso y sin socios estratégicos que puedan acudir a la defensa de la nación que históricamente a optado por aliarse con EEUU.

https://noticiaslatam.lat/20260210/1171232554.html

https://noticiaslatam.lat/20260110/1170247854.html

https://noticiaslatam.lat/20260211/1171283723.html

https://noticiaslatam.lat/20260205/1171095750.html

méxico

eeuu

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Daniela Díaz

Daniela Díaz

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Daniela Díaz

donald trump, méxico, eeuu, política, marco rubio, venezuela, 💬 entrevistas, 💬 opinión y análisis