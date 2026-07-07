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Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia
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En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU". 07.07.2026, Sputnik Mundo
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En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU".Otras declaraciones de Donald Trump:
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Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia

14:14 GMT 07.07.2026
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump, presidente de EEUU, gesticula durante una reunión bilateral con su par turco en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026
Donald Trump, presidente de EEUU, gesticula durante una reunión bilateral con su par turco en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía, el 7 de julio de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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"Debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca", destacó el mandatario norteamericano durante una reunión con su par turco.
En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU".

Otras declaraciones de Donald Trump:

Los desacuerdos sobre la soberanía de Groenlandia están empeorando las relaciones entre Washington y la OTAN.
Dada su postura, Estados Unidos podría retirar todas sus fuerzas de Europa.
EEUU levantará las sanciones contra Turquía, Washington no necesita imponer restricciones a sus aliados.
Elogió su conversación con Putin, expresando la opinión de que tanto Rusia como Ucrania desean la paz.
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