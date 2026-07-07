https://noticiaslatam.lat/20260707/trump-asegura-que-eeuu-deberia-controlar-groenlandia-1174201408.html
Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia
Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia
Sputnik Mundo
En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU". 07.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-07T14:14+0000
2026-07-07T14:14+0000
2026-07-07T14:14+0000
internacional
política
seguridad
eeuu
groenlandia
donald trump
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174201194_49:0:974:520_1920x0_80_0_0_3bd5cdda17f353f5df7fd88c3c4c76f6.jpg
En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU".Otras declaraciones de Donald Trump:
eeuu
groenlandia
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/07/07/1174201194_38:0:947:682_1920x0_80_0_0_acff75b4307d0d5a1fbee6ec4b7cbe65.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, seguridad, eeuu, groenlandia, donald trump, otan
política, seguridad, eeuu, groenlandia, donald trump, otan
Trump asegura que EEUU debería controlar Groenlandia
"Debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca", destacó el mandatario norteamericano durante una reunión con su par turco.
En sus palabras, Groenlandia es "una parte importante [del mundo] para EEUU".
Otras declaraciones de Donald Trump:
Los desacuerdos sobre la soberanía de Groenlandia están empeorando
las relaciones entre Washington y la OTAN.
Dada su postura, Estados Unidos podría retirar
todas sus fuerzas de Europa.
EEUU levantará las sanciones
contra Turquía, Washington no necesita imponer restricciones a sus aliados.
Elogió su conversación con Putin, expresando la opinión de que tanto Rusia como Ucrania desean la paz.