https://noticiaslatam.lat/20260707/eeuu-revoca-la-licencia-petrolera-irani-por-que-los-acuerdos-caducan-cuando-a-washington-le-1174204391.html

EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?

EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?

Sputnik Mundo

El Departamento del Tesoro estadounidense retirará su autorización para operar con petróleo iraní a partir del 7 de julio, prohibiendo nuevas transacciones y... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T20:20+0000

2026-07-07T20:20+0000

2026-07-07T20:20+0000

economía

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

scott bessent

eeuu

irán

petróleo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/16/1174006980_0:129:2501:1535_1920x0_80_0_0_38289716ffe570232160916850347e9c.jpg

Hace apenas dos semanas, Washington emitió la Licencia General X, que autorizaba la producción, entrega y venta de crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo iraníes hasta el 21 de agosto de este año. Dicha licencia formaba parte del marco del memorando entre EEUU e Irán, en virtud del cual el país norteamericano debía aliviar las sanciones, incluyendo exenciones para las exportaciones de petróleo iraní. Pero Washington nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo que tanto anhelaba. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió abiertamente la artimaña: "es una zanahoria que siempre podemos retirar". Esta es la diplomacia estadounidense en su forma más pura: firmar un memorándum, exigir concesiones, mantener las sanciones vigentes y, posteriormente, revocar el alivio antes de que se seque la tinta.

https://noticiaslatam.lat/20260623/iran-alto-el-fuego-en-libano-sigue-siendo-una-prueba-clave-para-lograr-un-acuerdo-con-eeuu-1174014525.html

eeuu

irán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 escalada entre eeuu, israel e irán, scott bessent, eeuu, irán, petróleo