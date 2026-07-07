EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?

Hace apenas dos semanas, Washington emitió la Licencia General X, que autorizaba la producción, entrega y venta de crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo iraníes hasta el 21 de agosto de este año. Dicha licencia formaba parte del marco del memorando entre EEUU e Irán, en virtud del cual el país norteamericano debía aliviar las sanciones, incluyendo exenciones para las exportaciones de petróleo iraní. Pero Washington nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo que tanto anhelaba. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió abiertamente la artimaña: "es una zanahoria que siempre podemos retirar". Esta es la diplomacia estadounidense en su forma más pura: firmar un memorándum, exigir concesiones, mantener las sanciones vigentes y, posteriormente, revocar el alivio antes de que se seque la tinta.
El complejo petroquímico Pardis en Assalouyeh, en la costa norte del Golfo Pérsico, Irán.
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El Departamento del Tesoro estadounidense retirará su autorización para operar con petróleo iraní a partir del 7 de julio, prohibiendo nuevas transacciones y permitiendo la liquidación de los acuerdos existentes solo hasta el 17 de julio.
Dicha licencia formaba parte del marco del memorando entre EEUU e Irán, en virtud del cual el país norteamericano debía aliviar las sanciones, incluyendo exenciones para las exportaciones de petróleo iraní.
Pero Washington nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo que tanto anhelaba. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió abiertamente la artimaña: "es una zanahoria que siempre podemos retirar".
Esta es la diplomacia estadounidense en su forma más pura: firmar un memorándum, exigir concesiones, mantener las sanciones vigentes y, posteriormente, revocar el alivio antes de que se seque la tinta.
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