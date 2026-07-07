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EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?
EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?
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El Departamento del Tesoro estadounidense retirará su autorización para operar con petróleo iraní a partir del 7 de julio, prohibiendo nuevas transacciones y... 07.07.2026, Sputnik Mundo
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Hace apenas dos semanas, Washington emitió la Licencia General X, que autorizaba la producción, entrega y venta de crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo iraníes hasta el 21 de agosto de este año. Dicha licencia formaba parte del marco del memorando entre EEUU e Irán, en virtud del cual el país norteamericano debía aliviar las sanciones, incluyendo exenciones para las exportaciones de petróleo iraní. Pero Washington nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo que tanto anhelaba. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió abiertamente la artimaña: "es una zanahoria que siempre podemos retirar". Esta es la diplomacia estadounidense en su forma más pura: firmar un memorándum, exigir concesiones, mantener las sanciones vigentes y, posteriormente, revocar el alivio antes de que se seque la tinta.
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EEUU revoca la licencia petrolera iraní: ¿por qué los acuerdos caducan cuando a Washington le conviene?

20:20 GMT 07.07.2026
El complejo petroquímico Pardis en Assalouyeh, en la costa norte del Golfo Pérsico, Irán.
El complejo petroquímico Pardis en Assalouyeh, en la costa norte del Golfo Pérsico, Irán. - Sputnik Mundo, 1920, 07.07.2026
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El Departamento del Tesoro estadounidense retirará su autorización para operar con petróleo iraní a partir del 7 de julio, prohibiendo nuevas transacciones y permitiendo la liquidación de los acuerdos existentes solo hasta el 17 de julio.
Hace apenas dos semanas, Washington emitió la Licencia General X, que autorizaba la producción, entrega y venta de crudo, productos petroquímicos y derivados del petróleo iraníes hasta el 21 de agosto de este año.
Dicha licencia formaba parte del marco del memorando entre EEUU e Irán, en virtud del cual el país norteamericano debía aliviar las sanciones, incluyendo exenciones para las exportaciones de petróleo iraní.
Irán: alto el fuego en Líbano sigue siendo una prueba clave para lograr un acuerdo con EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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Irán: alto el fuego en Líbano sigue siendo una prueba clave para lograr un acuerdo con EEUU
23 de junio, 15:40 GMT
Pero Washington nunca tuvo la intención de cumplir el acuerdo que tanto anhelaba. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, admitió abiertamente la artimaña: "es una zanahoria que siempre podemos retirar".
Esta es la diplomacia estadounidense en su forma más pura: firmar un memorándum, exigir concesiones, mantener las sanciones vigentes y, posteriormente, revocar el alivio antes de que se seque la tinta.
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