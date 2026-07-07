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¿Por qué Alemania enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial?

¿Por qué Alemania enfrenta su peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial?

Sputnik Mundo

El estancamiento económico, la persistencia de la inflación, la pérdida de competitividad industrial y el impacto de factores externos han colocado a Alemania... 07.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-07T06:39+0000

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Las previsiones del Consejo Independiente de Expertos Económicos del Gobierno apuntan a que la economía crecerá apenas 0,5% en 2026 y 0,8% en 2027, mientras que la inflación alcanzaría el 3% el próximo año.Según medios europeos, la combinación de bajo crecimiento e inflación ha colocado a la mayor economía de Europa en un escenario de estanflación, una situación que aumenta la presión sobre el Gobierno del canciller Friedrich Merz.El político llegó al poder con el objetivo de reactivar la economía y ha impulsado medidas como el recorte del gasto social y el aumento de la edad de jubilación para enfrentar el envejecimiento de la población.Sin embargo, el Ejecutivo también enfrenta factores externos que limitan la recuperación, entre ellos los aranceles impuestos por Estados Unidos, la creciente competencia de China y el aumento de los costos energéticos tras la pérdida del suministro de gas ruso.El debilitamiento del modelo económico basado en las exportaciones también ha reducido la capacidad de crecimiento de la industria alemana, especialmente en sectores como la automoción, la ingeniería, la industria química y las tecnologías verdes.Según las publicaciones occidentales, otro desafío es la limitada inversión en sectores de alto crecimiento como la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas, donde Alemania ha quedado rezagada frente a Estados Unidos y China.En el sector de defensa, el Gobierno alemán impulsa un amplio programa de rearme de la Bundeswehr, aunque existen cuestionamientos sobre la distribución de los recursos, que podrían favorecer a grandes compañías frente a empresas más innovadoras.La situación económica también ha tenido repercusiones en el mercado laboral y ha incrementado el descontento en varias regiones del este del país, donde persisten mayores niveles de desempleo e inactividad económica.La evolución de la economía alemana es observada con atención debido al peso del país dentro de la Unión Europea, ya que una recuperación lenta de su principal economía podría tener repercusiones sobre el crecimiento y la estabilidad del bloque comunitario.

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