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Alemania pierde competitividad industrial, afirma el enviado presidencial ruso

Alemania pierde competitividad industrial, afirma el enviado presidencial ruso

Sputnik Mundo

La industria alemana está perdiendo competitividad, afirmó el representante especial del presidente ruso para la cooperación económica y de inversiones con... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T12:15+0000

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El riesgo de que el país "nunca recupere su posición" aumenta cada día, subrayó Dmítriev, señalando que mientras tanto "otros países obtienen una ventaja energética".Así respondió a una publicación de Alice Weidel, copresidenta del partido opositor Alternativa para Alemania (AfD), quien aseguró que el desplome de la producción industrial alemana es consecuencia de las políticas verdes impulsadas por la Unión Demócrata Cristiana (CDU).Weidel pidió el apoyo electoral para AfD a quienes desean el "renacimiento" económico del país.En mayo, el Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas seguirá presionando la inflación, la industria y el consumo en la mayor economía de Europa.Moscú ha señalado en repetidas ocasiones que siempre ha estado abierta a la cooperación económica con Europa y que las medidas imprudentes de las autoridades europeas perjudican más a sus economías que a Rusia.

https://noticiaslatam.lat/20260616/alemania-registra-la-mayor-perdida-de-empleos-industriales-en-los-ultimos-6-anos-1173912503.html

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