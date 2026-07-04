Tras críticas de Trump, Merz dice que Alemania cumplirá con gasto pactado para defensa en 2029

Estos dichos llegan luego de las renovadas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de redes sociales volvió a calificar de "ridícula" y "desequilibrada" la contribución de los miembros de la OTAN, acusando a Alemania de mantener un presupuesto de defensa muy inferior al de EEUU entre 2014 y 2025.Merz subrayó además que, como el Estado miembro más grande de la Unión Europea, Alemania está asumiendo su responsabilidad continental con este incremento militar masivo. "En este sentido, no tenemos motivos para sentirnos inferiores a nadie", agregó.El anuncio del líder alemán se produce en la antesala de la crucial cumbre de la OTAN que se realizará la próxima semana en Ankara. Vale recordar que, bajo la presión de Washington, los países de la alianza acordaron recientemente elevar su objetivo de gasto en defensa al 3,5% de su PIB para el año 2035, superando la meta previa del 2%.
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó a la prensa que el país iba por delante de lo previsto para cumplir sus compromisos con la Alianza Atlántica. "Alcanzaremos el objetivo del 3,5% fijado en La Haya ya en 2029", aseguró, añadiendo que esto era "muy por delante del plazo acordado".
Estos dichos llegan luego de las renovadas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de redes sociales volvió a calificar de "ridícula" y "desequilibrada" la contribución de los miembros de la OTAN, acusando a Alemania de mantener un presupuesto de defensa muy inferior al de EEUU entre 2014 y 2025.
Merz subrayó además que, como el Estado miembro más grande de la Unión Europea, Alemania está asumiendo su responsabilidad continental con este incremento militar masivo. "En este sentido, no tenemos motivos para sentirnos inferiores a nadie", agregó.
El anuncio del líder alemán se produce en la antesala de la crucial cumbre de la OTAN que se realizará la próxima semana en Ankara. Vale recordar que, bajo la presión de Washington, los países de la alianza acordaron recientemente elevar su objetivo de gasto en defensa al 3,5% de su PIB para el año 2035, superando la meta previa del 2%.
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