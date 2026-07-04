Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260704/tras-criticas-de-trump-merz-dice-que-alemania-cumplira-con-gasto-pactado-para-defensa-en-2029-1174164144.html
Tras críticas de Trump, Merz dice que Alemania cumplirá con gasto pactado para defensa en 2029
Tras críticas de Trump, Merz dice que Alemania cumplirá con gasto pactado para defensa en 2029
Sputnik Mundo
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó a la prensa que el país iba por delante de lo previsto para cumplir sus compromisos con la Alianza Atlántica... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T03:54+0000
2026-07-04T03:54+0000
internacional
friedrich merz
alemania
la haya
donald trump
eeuu
otan
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870332_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d81b1f9175acd06badbc569cbac595a2.jpg
Estos dichos llegan luego de las renovadas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de redes sociales volvió a calificar de "ridícula" y "desequilibrada" la contribución de los miembros de la OTAN, acusando a Alemania de mantener un presupuesto de defensa muy inferior al de EEUU entre 2014 y 2025.Merz subrayó además que, como el Estado miembro más grande de la Unión Europea, Alemania está asumiendo su responsabilidad continental con este incremento militar masivo. "En este sentido, no tenemos motivos para sentirnos inferiores a nadie", agregó.El anuncio del líder alemán se produce en la antesala de la crucial cumbre de la OTAN que se realizará la próxima semana en Ankara. Vale recordar que, bajo la presión de Washington, los países de la alianza acordaron recientemente elevar su objetivo de gasto en defensa al 3,5% de su PIB para el año 2035, superando la meta previa del 2%.
https://noticiaslatam.lat/20260702/eeuu-asume-una-carga-desproporcionada-en-la-otan-considera-trump-1174143253.html
alemania
la haya
eeuu
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0a/18/1167870332_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_6774cf9fd499ab9c19a7f393bd314fd5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
friedrich merz, alemania, la haya, donald trump, eeuu, otan
friedrich merz, alemania, la haya, donald trump, eeuu, otan

Tras críticas de Trump, Merz dice que Alemania cumplirá con gasto pactado para defensa en 2029

03:54 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Markus SchreiberFriedrich Merz, canciller de Alemania
Friedrich Merz, canciller de Alemania - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Síguenos en
El canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó a la prensa que el país iba por delante de lo previsto para cumplir sus compromisos con la Alianza Atlántica. "Alcanzaremos el objetivo del 3,5% fijado en La Haya ya en 2029", aseguró, añadiendo que esto era "muy por delante del plazo acordado".
Estos dichos llegan luego de las renovadas críticas del presidente estadounidense Donald Trump, quien a través de redes sociales volvió a calificar de "ridícula" y "desequilibrada" la contribución de los miembros de la OTAN, acusando a Alemania de mantener un presupuesto de defensa muy inferior al de EEUU entre 2014 y 2025.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una reunión con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
Defensa
EEUU asume una carga desproporcionada en la OTAN, considera Trump
2 de julio, 17:34 GMT
Merz subrayó además que, como el Estado miembro más grande de la Unión Europea, Alemania está asumiendo su responsabilidad continental con este incremento militar masivo. "En este sentido, no tenemos motivos para sentirnos inferiores a nadie", agregó.
El anuncio del líder alemán se produce en la antesala de la crucial cumbre de la OTAN que se realizará la próxima semana en Ankara. Vale recordar que, bajo la presión de Washington, los países de la alianza acordaron recientemente elevar su objetivo de gasto en defensa al 3,5% de su PIB para el año 2035, superando la meta previa del 2%.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала