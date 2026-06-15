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Cancillería rusa: las sanciones contra el país ante todo "están dejando incapacitada" a la economía mundial
Cancillería rusa: las sanciones contra el país ante todo "están dejando incapacitada" a la economía mundial
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No es Rusia la que sufre más las sanciones, sino la economía mundial, a la que están dejando incapacitada, afirmó en una entrevista con Sputnik el embajador... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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El embajador especial también subrayó que es imposible excluir a Rusia, uno de los mayores productores y proveedores de recursos energéticos, del mercado mundial del petróleo.En Rusia se ha declarado en repetidas ocasiones que el país superará la presión sancionadora que Occidente comenzó a ejercer hace varios años y que continúa intensificando. "Las sanciones perjudican más a quienes las imponen", señaló el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sus palabras las corrobora el Fondo Monetario Internacional, que prevé que este año el PIB de Rusia crezca un 1,1 %, más de lo que se espera en Francia, Alemania y el Reino Unido. Como declaró anteriormente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la política sancionadora de Europa contra Rusia ha fracasado.
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Cancillería rusa: las sanciones contra el país ante todo "están dejando incapacitada" a la economía mundial

14:05 GMT 15.06.2026
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Contenedores de barco apilados en el Canal de Panamá - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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No es Rusia la que sufre más las sanciones, sino la economía mundial, a la que están dejando incapacitada, afirmó en una entrevista con Sputnik el embajador especial de la Cancillería rusa para el G20 y el APEC, Marat Berdíev.
"Las sanciones no debilitan a Rusia, sino la salud de la economía mundial; la están dejando descapacitada. Nosotros seguimos comerciando activamente recursos energéticos con nuestros socios, nos estamos integrando en nuevas cadenas de suministro y nos sentimos más que seguros", afirmó.
El embajador especial también subrayó que es imposible excluir a Rusia, uno de los mayores productores y proveedores de recursos energéticos, del mercado mundial del petróleo.
En Rusia se ha declarado en repetidas ocasiones que el país superará la presión sancionadora que Occidente comenzó a ejercer hace varios años y que continúa intensificando.
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"Las sanciones perjudican más a quienes las imponen", señaló el mandatario ruso, Vladímir Putin, en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Sus palabras las corrobora el Fondo Monetario Internacional, que prevé que este año el PIB de Rusia crezca un 1,1 %, más de lo que se espera en Francia, Alemania y el Reino Unido.
Como declaró anteriormente el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, la política sancionadora de Europa contra Rusia ha fracasado.
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