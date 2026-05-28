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Malas noticias para Alemania: se estima que su crecimiento sea menor al cierre de 2026

Malas noticias para Alemania: se estima que su crecimiento sea menor al cierre de 2026

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El Consejo Alemán de Expertos Económicos redujo su previsión de crecimiento para 2026 y advirtió que el aumento en los precios del petróleo y el gas, derivado... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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El organismo redujo su previsión de crecimiento del producto interno bruto (PIB) al 0,5% para este año, por debajo del 0,9% estimado anteriormente en su informe anual de noviembre de 2025.Según el Consejo, el conflicto en Oriente Medio y el encarecimiento del petróleo y el gas se han convertido en los principales factores que están debilitando el desempeño económico alemán, junto con la incertidumbre derivada de la política comercial de Estados Unidos.A pesar del deterioro en el panorama económico, el organismo señaló que Alemania evitaría un estancamiento mayor gracias al aumento del gasto público destinado a defensa e infraestructura, sectores que continúan impulsando parte de la actividad económica.El informe también advirtió sobre una inflación más elevada de lo previsto. Los expertos estimaron que los precios al consumidor aumentarán 3% este año, cifra superior en 0,9 puntos porcentuales respecto a las proyecciones realizadas en otoño del año pasado.Los altos costos energéticos continúan afectando especialmente a la industria alemana, que ya mostraba señales de debilidad desde meses anteriores. El Consejo explicó que el incremento en los precios del gas y del petróleo está reduciendo la producción industrial y frenando las inversiones privadas.La presidenta del Consejo de Expertos Económicos, Monika Schnitzer, señaló que será necesario contener el crecimiento del gasto social, particularmente en atención hospitalaria y productos farmacéuticos, al tiempo que pidió fortalecer las medidas de prevención sanitaria y garantizar un financiamiento "equitativo entre generaciones" para el sistema de cuidados de larga duración.

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