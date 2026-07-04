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La derrota en Konstantínovka devuelve a Occidente a la "realidad del campo de batalla", indica un analista

La derrota en Konstantínovka devuelve a Occidente a la "realidad del campo de batalla", indica un analista

Sputnik Mundo

En contraste con la campaña mediática de Kiev y de Occidente con ataques a la infraestructura civil rusa para convencer al mundo de su supuesta capacidad para... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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La liberación de la ciudad de Konstantínovka, "este baluarte del régimen nacionalista ucraniano en el territorio del Donbás", significa para Rusia un triunfo importante, y no solo por el hecho de ser uno de los últimos bastiones fortificados en la región, planteó el analista.Kiev considera al pueblo de habla rusa de la región como un elemento ajeno, sometiéndolo desde hace ya 12 años a "genocidio y limpiezas étnicas por el solo hecho del uso de la lengua rusa y de su identidad cultural", recordó el experto. La operación militar especial rusa, a su vez, tiene como objetivo no solo la liberación de los terrirtorios, sino que también la puesta en resguardo de la población civil."Hay que entender que el avance de las tropas rusas tiene que ver con también hacer operaciones de carácter quirúrgico intentando disminuir al mínimo el sufrimiento de la población civil a la que las fuerzas rusas y el Kremlin buscan liberar de esta opresión por parte del nacionalismo ucraniano", planteó el analista.Ante ello, prosiguió Lamesa, la pérdida de Konstantínovka supone un duro golpe para la maquinaria propagandística no solo de Ucrania, sino también de todo el Occidente colectivo, que mediante ataques contra la infraestructura civil en el interior del territorio ruso, "buscaba mostrarse como una fuerza que aún puede infligir algún tipo de derrota efímera al Kremlin"."Por lo tanto, esta realidad en el campo de batalla desnuda los hechos tal y como son. Es un revés justamente a la propaganda occidental", concluyó el analista.Recientemente, las autoridades rusas informaron de la liberación completa de la ciudad de Konstantínovka, que fue convertida por Kiev en una auténtica fortaleza defensiva que además funcionaba como centro logístico principal para el abastecimiento y la rotación de las tropas ucranianas.Su liberación abre el camino a las fuerzas rusas para avanzar hacia Kramatorsk y Slaviansk, privando prácticamente a las FFAA de Ucrania de la capacidad de contener la ofensiva en los frentes occidentales de Donetsk.

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