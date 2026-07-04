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La toma de Konstantínovka permitirá acabar con los últimos bastiones de Ucrania en Donbás, según un experto | Video

La toma de Konstantínovka permitirá acabar con los últimos bastiones de Ucrania en Donbás, según un experto | Video

Sputnik Mundo

Las tropas rusas consiguieron una nueva ventaja con la liberación de la estratégica ciudad de Konstantínovka en la república popular de Donetsk, compartió a... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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El exoficial estadounidense recordó que las mencionadas ciudades son los "dos últimos bastiones" del Ejército ucraniano en la región. En consecuencia, "tan pronto como sean tomados, [la república popular de] Donetsk será completamente liberada"."Y Rusia podrá avanzar directamente hacia el oeste, hasta el río Dniéper", pronosticó.Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk, y es la primera ciudad de la aglomeración de Slaviánsk-Kramatorsk que fue liberada por las tropas rusas. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nudo ferroviario de tránsito.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka. Putin calificó este evento como la clave para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviánsk y Kramatorsk.

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