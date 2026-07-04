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La liberación de Konstantínovka por Rusia devela el fracaso de la propaganda de Kiev, postula analista
La liberación de Konstantínovka por Rusia devela el fracaso de la propaganda de Kiev, postula analista
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La liberación de Konstantínovka en la república popular de Donetsk no solo constituye un éxito puramente militar de Rusia en el campo de batalla, sino también... 04.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-04T10:31+0000
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Además, esta victoria representa un "importante éxito militar ruso", y confirma que la iniciativa estratégica está "totalmente en manos del mando del Ejército ruso"."Konstantínovka es la primera ciudad-fortaleza cuya toma abre paso a la liberación de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk", subrayó Korótchenko.Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka. Putin calificó este evento como la clave para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk.
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La liberación de Konstantínovka por Rusia devela el fracaso de la propaganda de Kiev, postula analista
La liberación de Konstantínovka en la república popular de Donetsk no solo constituye un éxito puramente militar de Rusia en el campo de batalla, sino también un duro golpe contra la maquinaria propagandística de Ucrania, que afirmaba la inexpugnabilidad de este poderoso núcleo fortificado, argumentó a Sputnik el analista militar, Ígor Korótchenko.
"La toma de Konstantínovka demuestra claramente lo ilusorios que son los planes de [Volodímir] Zelenski y sus patrocinadores occidentales de mantener el frente, incluso en el ámbito propagandístico (...) La propaganda ucraniana fracasó", opinó el experto.
Además, esta victoria representa un "importante éxito militar ruso", y confirma que la iniciativa estratégica está "totalmente en manos del mando del Ejército ruso".
"Konstantínovka es la primera ciudad-fortaleza cuya toma abre paso a la liberación de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk", subrayó Korótchenko.
Konstantínovka se encuentra en el norte de la república popular de Donetsk, a 55 kilómetros de la ciudad de Donetsk. Antes de que Kiev iniciara la guerra contra la región de Donbás, que tildaron de "operación antiterrorista", era un importante centro industrial con una metalurgia ferrosa y no ferrosa desarrollada, industrias del vidrio, química y de la construcción, así como un importante nodo de tránsito ferroviario.
El 3 de julio, el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, informó al presidente Vladímir Putin que el Ejército ruso tomó el control total de Konstantínovka
. Putin calificó este evento como la clave
para la liberación de todo el territorio de la república popular de Donetsk, y señaló que abre el camino directo para el avance hacia Slaviansk y Kramatorsk.
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