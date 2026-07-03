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El Ejército de Rusia libera completamente Konstantínovka, informa el Kremlin
El Ejército de Rusia libera completamente Konstantínovka, informa el Kremlin
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, escuchó un informe del jefe del Estado Mayor, Valerí Gerasimov, sobre la situación actual en la zona de operaciones... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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A continuación, algunos de los puntos clave del anuncio:-Los comandantes de las unidades de asalto de Konstantínovka informaron a Putin sobre la situación en la ciudad y le mostraron imágenes de drones.-Konstantínovka ha sido liberada por completo gracias al heroísmo de los militares rusos, declaró Peskov. Putin agradeció a las tropas rusas su heroísmo y su exitosa labor.-La iniciativa estratégica en la zona de operaciones militares especiales está totalmente en manos de las fuerzas rusas.-Putin destacó la liberación total de la república popular de Lugansk (RPL) y los importantes avances de las tropas rusas en la república popular de Donetsk (RPD).-Continúan los trabajos para crear la zona de seguridad planificada en las regiones de Járkov y Sumy.-Putin abordó con los militares las tareas para el período de verano y la intensificación de las operaciones ofensivas.
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El Ejército de Rusia libera completamente Konstantínovka, informa el Kremlin

20:01 GMT 03.07.2026
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaUn militar ruso durante las operaciones en Konstantínovka
Un militar ruso durante las operaciones en Konstantínovka - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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El presidente de Rusia, Vladímir Putin, escuchó un informe del jefe del Estado Mayor, Valerí Gerasimov, sobre la situación actual en la zona de operaciones militares especiales, según informó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
A continuación, algunos de los puntos clave del anuncio:

-Los comandantes de las unidades de asalto de Konstantínovka informaron a Putin sobre la situación en la ciudad y le mostraron imágenes de drones.
-Konstantínovka ha sido liberada por completo gracias al heroísmo de los militares rusos, declaró Peskov. Putin agradeció a las tropas rusas su heroísmo y su exitosa labor.
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-La iniciativa estratégica en la zona de operaciones militares especiales está totalmente en manos de las fuerzas rusas.
-Putin destacó la liberación total de la república popular de Lugansk (RPL) y los importantes avances de las tropas rusas en la república popular de Donetsk (RPD).
-Continúan los trabajos para crear la zona de seguridad planificada en las regiones de Járkov y Sumy.
-Putin abordó con los militares las tareas para el período de verano y la intensificación de las operaciones ofensivas.
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