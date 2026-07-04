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Ecuador logra contener la inflación, pero el efecto no permea en el bolsillo de las personas

Ecuador logra contener la inflación, pero el efecto no permea en el bolsillo de las personas

Sputnik Mundo

Mientras el Gobierno destaca cifras de inflación oficial que sitúan a Ecuador entre los países más estables de la región, una realidad paralela se impone en... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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A mitad de 2026, la brecha entre el indicador agregado y el bolsillo ciudadano evidencia una crisis de consumo que, según expertos y ciudadanos, responde a la falta de una política económica integral y al impacto de medidas fiscales que han erosionado el poder adquisitivo.Estadística vs. la realidadEl Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó que la inflación anual ecuatoriana alcanzó el 2,60% en abril de 2026 frente al 2,33% registrado en marzo del mismo año, lo que equivale a un incremento de 0,27 puntos porcentuales. Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios, cayó del 2,6% en abril al 0,92% en mayo de 2026. Sin embargo, para Félix Andueza, docente universitario experto en política y economía, este número es engañoso.Diego Caicedo, propietario de un negocio, explica que los precios a nivel de vida y para su negocio están subiendo constantemente. "Nosotros ocupamos productos premium que por lo general vienen de Colombia o de México; estos también subieron sus costos porque los aranceles también subieron", relata para este medio.La realidad del consumoEl exministro de Economía, Carlos de la Torre Muñoz, coincide en que la metodología estándar de cálculo de la inflación presenta sesgos.Aunque la inflación es baja en comparación con otros países de la región, en el primer semestre de 2026, la Canasta Familiar Básica promedia cifras superiores a los 829 dólares y, según reportes del INEC, una gran parte de la población económicamente activa percibe un ingreso promedio que bordea el salario básico (482 dólares mensuales).Para Andueza, el aumento ha sido gradual pero sostenido, y explica que hay rubros que pesan mucho más, como la salud y la educación, que han subido por encima del promedio. Por lo tanto, la población siente que vivir en Ecuador es cada vez más caro, incluso cuando la inflación oficial es baja.FMI, subsidios y el peso fiscalEcuador recurrió al financiamiento del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a severos problemas de liquidez fiscal. Como condición indispensable, tuvo que ejecutar un ajuste fiscal cuyo pilar inicial fue el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12% al 15%. Esto consolidó el motor de la recaudación del 2025, alcanzando los 11.078 millones de dólares, un crecimiento del 10,3% respecto al año anterior.Sin embargo, según el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit global de Ecuador cerró en 5.312 millones de dólares en el 2025, lo que representa alrededor del 4,3% del PIB.Ante esta brecha, el FMI solicitó al Ejecutivo implementar una nueva fase de medidas correctivas durante el primer cuatrimestre de 2026, entre las que destacan el retiro gradual de subsidios a los combustibles, lo que ha impactado directamente en el consumo de los hogares.Para algunos ciudadanos, la comparativa de año con año ha variado constantemente y requiere cuestionar la causa de esta situación. El abogado Javier Salgado dice que es preocupante que sus facturas se hayan incrementado en un 60%.Sobre el impacto en el transporte, Juan José Alomía, quien trabaja en medios de comunicación y docencia, añade que los productos que son transportados han subido muchísimo, igual que la tarifa de los taxis y las planillas de luz. En abril de 2026, la división de electricidad registró una tasa de inflación anual del 79,17%, convirtiéndose en el sector con mayor alza de precios."La categoría de vivienda tuvo la mayor incidencia en la inflación porque el consumo de electricidad registró una escala de inflación", explica Andueza.Mercado laboral y comparativa regionalSegún datos del INEC, el empleo pleno en 2026 apenas alcanza el 35%, lo que significa que un 65% de la población se encuentra en la informalidad o subempleo, afectando directamente a la estabilidad de ingresos de las familias ecuatorianas.De la Torre Muñoz enfatiza que es importante evaluar los índices de pobreza, no solo por ingresos, sino de manera multidimensional. En cuanto a las estadísticas de empleo, es indispensable no fijarse solo en el empleo pleno, sino en la evolución de las categorías de empleo precario, empleo no pleno y subempleo.Además, para el exfuncionario hay una disparidad regional que hace particular al país en comparación con sus vecinos del continente. "Por ejemplo, la proporción del gasto en alimentos de una familia ecuatoriana respecto de sus ingresos es mucho mayor que la de una familia colombiana", afirma De la Torre.Según el exministro, la dolarización en el país y su estructura relativamente rígida de precios relativos presenta una realidad muy diferente a la de países con moneda propia que, precisamente por la posibilidad de su depreciación, mantienen estructuras más flexibles de precios relativos.

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