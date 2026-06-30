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Ecuador desafía la inseguridad: la apuesta por recuperar la confianza del turista internacional

Ecuador desafía la inseguridad: la apuesta por recuperar la confianza del turista internacional

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A mitad de 2026, el sector turístico ecuatoriano atraviesa una realidad dual y compleja. Mientras el gobierno reporta crecimientos sostenidos en ocupación... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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El debate se centra ahora en si las estadísticas de recuperación reflejan un bienestar generalizado para todo tipo de turista o si existe una desconfianza estructural que perjudica al visitante, alterando el ecosistema económico de miles de familias ecuatorianas.Estadísticas relevantes en 2026Las cifras oficiales parecen trazar un camino ascendente tras años de incertidumbre después de una pandemia que devastó el sector turístico. Según el boletín del primer trimestre de 2026 publicado por Quito Turismo en abril, el comportamiento de las reservas de vuelos por mercado de origen evidencia una dinámica positiva respecto al mismo período de 2025, incrementándose en un 13,4%. A esto se suma el reporte de la Federación Hotelera del Ecuador, que indica que, en enero y febrero de este año, el ingreso de visitantes incrementó en 4,3% y 9,6% respectivamente frente a 2025, mientras que el feriado de Semana Santa marcó un crecimiento del 3,6% en la ocupación hotelera.Sin embargo, para los actores directos del sector, estos datos no cuentan la historia completa y este crecimiento no es suficiente. Silvia Sinchiguano, CEO de la agencia de viajes Let 's go travel, sostiene que el ambiente sigue siendo crítico.Desde su punto de vista, la comparación con la etapa tras el Covid es desalentadora porque, en su opinión, el sector turístico todavía no se ha reactivado.Cambio de perfil del turistaUn fenómeno que expertos como Roberto Carrillo, experto en turismo y académico en turismo sostenible, han identificado es la mutación del perfil del visitante. Según Carrillo, la crisis de seguridad ha desplazado al turista independiente."Es real que estamos viviendo un mal momento en Ecuador y vemos un cambio en la distribución del segmento de mercado que llega al país. Ahora llegan grupos direccionados por agencias mucho más grandes; el turista de calle empieza a desaparecer porque es él quien está ligado a la vivencia cotidiana", analiza para este medio.Esta transformación obedece a un factor sencillo de supervivencia: la libertad de movimiento. Carrillo enfatiza que el turista tiene hábitos urbanos y como tal demanda servicios urbanos y el rato que el turista llega a una ciudad que de noche es insegura, no puede salir, lo cual reduce sus opciones o de por sí, el deseo de viajar al país. Esta situación obliga a la empresa privada a invertir en esquemas de protección y blindaje, lo que a su vez eleva los costos operativos.Este fenómeno ha generado un efecto dominó en toda la cadena de valor, dice Johana Acosta Ponce, gerente general de una de las agencias de viajes más grandes del país.El impacto no solo se mide en la llegada de personas, sino en la calidad y duración de su estadía."Durante el primer semestre del 2026, la industria del turismo ha enfrentado bastantes desafíos importantes. Por ejemplo, el tema de las cancelaciones de los viajes. Antes los viajeros permanecían mucho más tiempo en Ecuador", explica Acosta.Para la experta, esto ha afectado a hoteles, a los operadores turísticos, los restaurantes, los transportes tanto aéreos como terrestres y miles de familias porque dependen directamente del turismo.Entre la naturaleza que resisteA pesar de este panorama, Ecuador aún posee factores diferenciadores con respecto a otros destinos."Ecuador tiene una ventaja competitiva frente a esto porque somos un país sumamente biodiverso. Tenemos riqueza cultural, tenemos gastronomía, tenemos la posibilidad de estar a pocos minutos de estar en la costa, en la sierra, en la Amazonía y obviamente tomar un vuelo hasta Galápagos", afirma Acosta.Sin embargo, el acceso a la información ha cambiado las reglas del juego. La reputación de un país se construye hoy a golpe de clic. Acosta menciona que la percepción internacional que tiene Ecuador ha cambiado considerablemente en los últimos años, ya que actualmente muchos viajeros, antes de tomar la decisión de viajar, analizan a profundidad temas como: alertas de viaje, la inseguridad del país y lo buscan directamente en el internet, en redes sociales, además de las alertas que emiten los gobiernos extranjeros.Esfuerzos necesarios para la mejoraLos expertos coinciden en que la solución requiere un esfuerzo público y privado sin precedentes."Para atraer a Ecuador más turistas, significa que el Estado hiciera políticas para que tanto la empresa pública como la empresa privada hagan una fusión para visibilizar al país como una potencia turística", propone Sinchiguano.Por su parte, Carrillo subraya la urgencia de retornar al modelo de turismo que realmente dinamiza la economía local y fortalecer la seguridad en los espacios públicos."Todos necesitamos acciones concretas por parte del gobierno, que la comunicación sea transparente. Ecuador sigue siendo un destino extraordinario, el desafío actual que tenemos es fortalecer la percepción de la seguridad", concluye Acosta.

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