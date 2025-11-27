https://noticiaslatam.lat/20251127/el-tema-fiscal-merma-el-avance-economico-de-ecuador-segun-expertos-1168852319.html

El tema fiscal merma el avance económico de Ecuador, según expertos

A dos años del inicio de la Administración de Noboa, el Gobierno de Ecuador presentó cifras que, asegura, reflejan orden y recuperación económica. Sin embargo, economistas refirieron al medio que los datos no se traducen aún en mejoras para los hogares y que las debilidades fiscales ponen en riesgo la sostenibilidad del crecimiento. El Ministerio de Finanzas informó que las exportaciones no petroleras crecieron 19% entre enero de 2024 y septiembre de 2025, impulsadas por el camarón, el cacao, el banano, el plátano y los productos mineros. En el mismo período, las ventas internas aumentaron 8,1%, mientras que la inflación anual se ubicó en 1,24% en octubre, la más baja de los últimos cuatro años.El Ejecutivo destacó también una reducción de 1.322 puntos en el riesgo país desde el inicio del Gobierno, así como un récord en las reservas internacionales, que alcanzaron 9.406 millones de dólares en noviembre. Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplió de 4.000 a 5.000 millones de dólares su programa de financiamiento con Ecuador y la nación mejoró la calificación de su deuda a largo plazo. Según el Gobierno, se han regularizado pagos pendientes con instituciones públicas y proveedores.Las debilidades y rezagosPese al optimismo oficial, los especialistas citados por El Comercio exponen que hay que matizar la informaciónJuan Carlos Salvador, expresidente del Colegio de Economistas de Pichincha, mencionó tres decisiones clave del Gobierno —eliminar el subsidio al diésel, subir el IVA del 12% al 15% y acelerar la apertura comercial—que fortalecieron la disciplina fiscal. No obstante, advirtió que el déficit persiste, que la inflación podría presionarse en 2026 y que la pobreza multidimensional muestra poco cambio. Para el economista y actuario Juan Sebastián Naranjo, la estabilidad macroeconómica es el mayor logro del Gobierno, pero la microeconomía sigue rezagada. Señaló que no se han aplicado políticas para dinamizar el consumo ni la producción y que medidas como el alza del IVA redujeron el poder adquisitivo. Además, afirmó que parte del endeudamiento debería destinarse a obra pública para impulsar empleo y liquidez.Los expertos coincidieron en que el reto central para Ecuador será sostener las mejoras en la macroeconomía mientras se atienden las presiones fiscales y el estancamiento de la economía cotidiana.

