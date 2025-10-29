Gobierno de Ecuador solo ha ejercido un 42% del gasto aprobado para inversión pública en 2025

Mundo
Aunque la cifra muestra una mejora del 49% respecto al mismo período de 2024 (361 millones invertidos), sigue representando un subejercicio que no llega ni al 50% del presupuesto.Para alcanzar la meta anual, el Gobierno de Daniel Noboa debería invertir un remanente de 739 millones en obra pública durante el último trimestre del año. La limitada capacidad para movilizar estos recursos sugiere que la meta anual será difícil de cumplir, perpetuando un déficit de infraestructura y servicios esenciales.Expertos como el economista Rodrigo López y Jaime Carrera, coincidieron en señalar al diario local El Comercio la baja ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAI) como una de las principales debilidades del manejo fiscal. A su criterio, la inversión pública ha perdido su papel como motor del desarrollo nacional y del crecimiento económico debido a las severas restricciones de liquidez y la falta de financiamiento real. Esta situación impide que los recursos lleguen a proyectos productivos, frenando la generación de empleo y el dinamismo de la economía.El problema principal radica en el fuerte desequilibrio del gasto público, donde la mayor parte de los ingresos estatales se destina a cubrir el gasto corriente. El incremento en rubros como el pago de sueldos y transferencias ha aumentado un 10,5% en 2025, absorbiendo los ingresos adicionales provenientes, por ejemplo, del alza del IVA. Con un déficit fiscal de 2.980 millones a septiembre, el gasto corriente "devora" los ingresos, dejando un margen mínimo o casi inexistente para la inversión en obra pública.De cara a la Proforma Presupuestaria 2026, el escenario fiscal se torna aún más restrictivo. Si bien las proyecciones oficiales anticipan un crecimiento económico del 1,8% impulsado por el consumo y las exportaciones no petroleras, esta perspectiva se ve limitada por la caída de los precios del crudo y la reducción de la producción petrolera (por eventos como la erosión del río Coca). Además, la eventual eliminación del subsidio al diésel podría generar una inflación temporal, añadiendo presión a las finanzas nacionales.Ante este panorama, el Plan Anual de Inversiones (PAI) para 2026 prevé una reducción drástica, proyectando una inversión de tan solo 600 millones, menos de la mitad de lo presupuestado en 2025. Los analistas advirtieron al medio que la inversión pública difícilmente se reactivará sin reformas estructurales que contengan el gasto corriente y fortalezcan los ingresos permanentes, afirmando que era crucial mejorar la eficiencia del gasto y generar condiciones para atraer la inversión privada y así garantizar la sostenibilidad fiscal.
De los 1.278 millones de dólares presupuestados para la inversión pública en este año, el Ministerio de Economía y Finanzas solo ha gastado 539 millones entre enero y septiembre, lo que representa apenas un 42% del total.
Aunque la cifra muestra una mejora del 49% respecto al mismo período de 2024 (361 millones invertidos), sigue representando un subejercicio que no llega ni al 50% del presupuesto.

Para alcanzar la meta anual, el Gobierno de Daniel Noboa debería invertir un remanente de 739 millones en obra pública durante el último trimestre del año. La limitada capacidad para movilizar estos recursos sugiere que la meta anual será difícil de cumplir, perpetuando un déficit de infraestructura y servicios esenciales.
Expertos como el economista Rodrigo López y Jaime Carrera, coincidieron en señalar al diario local El Comercio la baja ejecución del Plan Anual de Inversiones (PAI) como una de las principales debilidades del manejo fiscal.
A su criterio, la inversión pública ha perdido su papel como motor del desarrollo nacional y del crecimiento económico debido a las severas restricciones de liquidez y la falta de financiamiento real. Esta situación impide que los recursos lleguen a proyectos productivos, frenando la generación de empleo y el dinamismo de la economía.
El problema principal radica en el fuerte desequilibrio del gasto público, donde la mayor parte de los ingresos estatales se destina a cubrir el gasto corriente. El incremento en rubros como el pago de sueldos y transferencias ha aumentado un 10,5% en 2025, absorbiendo los ingresos adicionales provenientes, por ejemplo, del alza del IVA. Con un déficit fiscal de 2.980 millones a septiembre, el gasto corriente "devora" los ingresos, dejando un margen mínimo o casi inexistente para la inversión en obra pública.
De cara a la Proforma Presupuestaria 2026, el escenario fiscal se torna aún más restrictivo. Si bien las proyecciones oficiales anticipan un crecimiento económico del 1,8% impulsado por el consumo y las exportaciones no petroleras, esta perspectiva se ve limitada por la caída de los precios del crudo y la reducción de la producción petrolera (por eventos como la erosión del río Coca). Además, la eventual eliminación del subsidio al diésel podría generar una inflación temporal, añadiendo presión a las finanzas nacionales.
Ante este panorama, el Plan Anual de Inversiones (PAI) para 2026 prevé una reducción drástica, proyectando una inversión de tan solo 600 millones, menos de la mitad de lo presupuestado en 2025. Los analistas advirtieron al medio que la inversión pública difícilmente se reactivará sin reformas estructurales que contengan el gasto corriente y fortalezcan los ingresos permanentes, afirmando que era crucial mejorar la eficiencia del gasto y generar condiciones para atraer la inversión privada y así garantizar la sostenibilidad fiscal.
