https://noticiaslatam.lat/20260627/ante-decreto-de-estado-de-excepcion-ecuador-requiere-politicas-sostenidas-de-largo-plazo-dice-1174075831.html

Ante decreto de estado de excepción, Ecuador requiere "políticas sostenidas de largo plazo", dice analista

Ante decreto de estado de excepción, Ecuador requiere "políticas sostenidas de largo plazo", dice analista

Sputnik Mundo

El presidente Daniel Noboa ha declarado un nuevo estado de excepción por la "grave conmoción interna", integrando como medida central la autorización para el... 27.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-27T01:59+0000

2026-06-27T01:59+0000

2026-06-27T01:59+0000

américa latina

seguridad

daniel noboa

ecuador

eeuu

washington

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1b/1174076055_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_e0cc7167222d809e8e93310ea0331143.jpg

El despliegue de fuerzas extranjerasPara Leonardo Jaramillo, internacionalista y analista en seguridad nacional, estas medidas suelen ser paliativos temporales, pero no soluciones estructurales.En la misma línea, Jean Paul Pinto, experto en seguridad y prospectiva, es aún más escéptico. "No existe evidencia que nos demuestre que esta excepción es efectiva", argumenta el experto para este medio.Uno de los puntos más polémicos del decreto es la apertura a la presencia de fuerzas militares extranjeras. Mientras que Jaramillo sugiere que el impacto sobre la soberanía depende de la negociación individual de cada acuerdo, Pinto advierte sobre los peligros éticos y operativos de esta decisión."Realmente, lo que estamos haciendo es abriendo las puertas al paramilitarismo en el Ecuador, las autodefensas, los grupos armados privados y el tema de los mercenarios, sobre todo cuando ponemos civiles. Implica que vamos a aceptar que haya mercenarios con los que pelean la guerra por nosotros", detalla Pinto.Jaramillo, aunque reconoce que no se trata de una entrega total de la soberanía, enfatiza la necesidad de cautela. "La parte que en realidad podría ser un poquito más preocupante tiene que ver con todo lo que es rendición de cuentas, cuáles son los límites que realmente van a tener estas fuerzas de operación que básicamente dependen de cada negociación individual".Las acciones policiales han reportado impactos semanales significativos. A diferencia de años anteriores, donde la captura de objetivos de alto valor era esporádica, en los primeros cinco meses de 2026 se logró la captura de dos objetivos de alto valor estratégicos. Por ejemplo, en una sola semana, las autoridades informaron la afectación de 52 células delictivas a nivel nacional mediante 381 capturas.¿Guerra perdida?El Gobierno sostiene que la cooperación internacional es vital para enfrentar al crimen transnacional. Según Jaramillo, existen puntos de convergencia entre los intereses de Ecuador y países occidentales.Si bien el Ejecutivo ha destacado estas cifras como una mejora en la gestión de seguridad, organismos de control y analistas han subrayado que los desafíos estructurales persisten, especialmente en cuanto a la incidencia del crimen organizado, el control de las zonas fronterizas y las disparidades en la violencia reportada entre distintas provincias.Sin embargo, Pinto considera que estas políticas ignoran la raíz del problema y las dinámicas globales del mercado de la droga. "Si usted diría que todo esto es una guerra perdida desde hace mucho tiempo, los americanos lo saben, pero siguen financiando y realmente lo que estamos haciendo no va a resolver los problemas de inseguridad y violencia que tenemos. Además, a los países más ricos no les interesa que se acabe el narcotráfico porque ahí es donde más se lava", sostiene.Más allá del despliegue militar, los expertos coinciden en que, sin atacar la infiltración institucional y las causas socioeconómicas del narcotráfico, el despliegue extranjero será insuficiente.Pinto señala que, mientras no se logre reducir la infiltración y detectar a quienes trabajan para el crimen organizado, toda política de seguridad que se va a implementar será evidentemente en vano.Los desafíos de la realidad operativaEl Gobierno ha justificado estas medidas ante la presión del narcotráfico, que, según informes oficiales, utiliza al país como un centro logístico estratégico. Sin embargo, las cifras de violencia y la persistencia de los grupos criminales sugieren que, como señalan los expertos, los decretos de excepción y la llegada de fuerzas extranjeras podrían estar ofreciendo únicamente una sensación de acción estatal.La efectividad del despliegue extranjero, concluyen los analistas, no dependerá de la potencia militar que opere en el país, sino de la capacidad del Estado ecuatoriano para depurar sus propias instituciones y construir una política de seguridad con control territorial soberano e inteligencia estratégica.

https://noticiaslatam.lat/20260617/noboa-decreta-nuevo-estado-de-excepcion-por-conmocion-interna-en-ecuador-1173920760.html

https://noticiaslatam.lat/20260610/ecuador-realmente-tiene-niveles-de-desigualdad-similares-a-los-de-uruguay-y-chile-1173825938.html

ecuador

eeuu

washington

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Samantha Arias https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/02/04/1171048019_54:116:578:640_100x100_80_0_0_ef6e42245e3d0aa5569a649db0b04df7.jpg

seguridad, daniel noboa, ecuador, eeuu, washington, 💬 opinión y análisis