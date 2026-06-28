Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260628/putin-las-elites-occidentales-intentan-sembrar-la-inestabilidad-interna-en-rusia-pero-fracasan-1174085602.html
Putin: las élites occidentales intentan sembrar la inestabilidad interna en Rusia, pero fracasan
Putin: las élites occidentales intentan sembrar la inestabilidad interna en Rusia, pero fracasan
Sputnik Mundo
Occidente quería derrotar a Rusia en el campo de batalla, pero no lo consiguió, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del... 28.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-28T13:21+0000
2026-06-28T13:50+0000
internacional
occidente
vladímir putin
rusia
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1c/1174085430_0:0:3297:1856_1920x0_80_0_0_16ec66924d4adb8703243b731df8642d.jpg
Otras declaraciones del mandatario:
https://noticiaslatam.lat/20260623/putin-ucrania-recurre-al-terrorismo-ante-el-deterioro-de-la-situacion-en-el-campo-de-batalla-1174016036.html
occidente
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1c/1174085430_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_68e4f27e35b0cb9e5d869b555441d7c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
occidente, vladímir putin, rusia
occidente, vladímir putin, rusia

Putin: las élites occidentales intentan sembrar la inestabilidad interna en Rusia, pero fracasan

13:21 GMT 28.06.2026 (actualizado: 13:50 GMT 28.06.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaVladimir Putin, presidente ruso, interviene durante la sesión plenaria del Primer Congreso del partido Rusia Unida
Vladimir Putin, presidente ruso, interviene durante la sesión plenaria del Primer Congreso del partido Rusia Unida - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Acceder al contenido multimedia
Síguenos en
Noticia en desarrollo
Occidente quería derrotar a Rusia en el campo de batalla, pero no lo consiguió, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Primer Congreso del partido Rusia Unida. Agregó que los intentos de las élites occidentales de desestabilizar la situación desde dentro también están fracasando.

"Rusia está sufriendo una presión severa, y sin exagerar, sin precedentes por parte de las élites occidentales. Son incapaces de infligirnos una derrota estratégica, son incapaces de vencernos en el campo de batalla, están intentando desestabilizar la situación política, sembrar la inestabilidad interna, y eso también está fracasando".

Vladímir Putin, el presidente ruso - Sputnik Mundo
Vladímir Putin
Presidente de Rusia

Otras declaraciones del mandatario:

Rusia siempre ha sido fuerte y ha ganado gracias a la unidad nacional.
La invulnerabilidad de las fronteras de Rusia estará garantizada durante un largo periodo histórico.
Las FFAA ucranianas se están retirando en todas las direcciones y por eso recurren a métodos terroristas.
Rusia superará todos los desafíos, incluidos los ataques terroristas en su territorio.
La economía rusa alcanzará un nuevo nivel.
Vladímir Putin, mandatario ruso - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
Internacional
Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla
23 de junio, 14:52 GMT
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала