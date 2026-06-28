Putin: las élites occidentales intentan sembrar la inestabilidad interna en Rusia, pero fracasan
13:21 GMT 28.06.2026 (actualizado: 13:50 GMT 28.06.2026)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Acceder al contenido multimediaVladimir Putin, presidente ruso, interviene durante la sesión plenaria del Primer Congreso del partido Rusia Unida
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Occidente quería derrotar a Rusia en el campo de batalla, pero no lo consiguió, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante la sesión plenaria del Primer Congreso del partido Rusia Unida. Agregó que los intentos de las élites occidentales de desestabilizar la situación desde dentro también están fracasando.
"Rusia está sufriendo una presión severa, y sin exagerar, sin precedentes por parte de las élites occidentales. Son incapaces de infligirnos una derrota estratégica, son incapaces de vencernos en el campo de batalla, están intentando desestabilizar la situación política, sembrar la inestabilidad interna, y eso también está fracasando".
Otras declaraciones del mandatario:
Rusia siempre ha sido fuerte y ha ganado gracias a la unidad nacional.
La invulnerabilidad de las fronteras de Rusia estará garantizada durante un largo periodo histórico.
Las FFAA ucranianas se están retirando en todas las direcciones y por eso recurren a métodos terroristas.
Rusia superará todos los desafíos, incluidos los ataques terroristas en su territorio.
La economía rusa alcanzará un nuevo nivel.