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Putin califica de un "crimen sangriento" el ataque ucraniano a Starobelsk
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El ataque de la cúpula de Kiev contra un corpus estudiantil de la ciudad rusa de Starobelsk constituye un crimen sangriento, denunció el presidente de Rusia... 01.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, el presidente ruso expresó sus condolencias a las familias que perdieron a sus hijos y nietos en el atentado perpetrado por las FFAA de Ucrania en Starobelsk y ordenó que se preste la máxima atención a cada afectado y a cada familia que enfrentó la tragedia.En este contexto, el mandatario ruso subrayó el carácter deliberado de las acciones de la cúpula de Kiev en los crímenes cometidos y aseguró que el castigo para los que realizaron el ataque será inevitable.Kiev, con los ataques en Starobelsk y Gueníchesk, "decidió abrir una nueva página en la larga serie de sus crímenes", precisó Putin y los calificó como gravísimos crímenes contra niños y adolescentes.La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk. En el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.El 31 de mayo, las FFAA de Ucrania asestaron golpes con drones contra varios edificios de viviendas en la ciudad de Gueníchesk. Como resultado de este ataque, un menor perdió la vida y 11 personas resultaron heridas.
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Putin califica de un "crimen sangriento" el ataque ucraniano a Starobelsk
18:58 GMT 01.06.2026 (actualizado: 19:05 GMT 01.06.2026)
El ataque de la cúpula de Kiev contra un corpus estudiantil de la ciudad rusa de Starobelsk constituye un crimen sangriento, denunció el presidente de Rusia, Vladímir Putin.
"Se plantea la cuestión de cómo se presta ayuda y apoyo a los familiares de los fallecidos y los heridos a causa del sangriento crimen perpetrado por la cúpula ucraniana el 22 de mayo en la ciudad de Starobelsk", indicó.
Asimismo, el presidente ruso expresó sus condolencias a las familias que perdieron a sus hijos y nietos en el atentado perpetrado por las FFAA de Ucrania en Starobelsk
y ordenó que se preste la máxima atención a cada afectado y a cada familia que enfrentó la tragedia.
En este contexto, el mandatario ruso subrayó el carácter deliberado de las acciones de la cúpula de Kiev en los crímenes cometidos y aseguró que el castigo para los que realizaron el ataque será inevitable.
Kiev, con los ataques en Starobelsk y Gueníchesk, "decidió abrir una nueva página en la larga serie de sus crímenes", precisó Putin y los calificó como gravísimos crímenes contra niños y adolescentes.
La noche del 21 al 22 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron con drones el edificio académico y la residencia estudiantil de la escuela normal de Starobelsk, filial de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.
En el momento del bombardeo había 86 personas en el interior del edificio. La tragedia se cobró la vida de 21 personas y dejó 44 heridos.
El 31 de mayo, las FFAA de Ucrania asestaron golpes con drones contra varios edificios de viviendas en la ciudad de Gueníchesk. Como resultado de este ataque, un menor perdió la vida y 11 personas resultaron heridas.
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