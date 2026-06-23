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Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla

Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla

Sputnik Mundo

Kiev, a medida que su situación en el frente empeora, adopta la táctica de atacar objetivos civiles en Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin... 23.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-23T14:52+0000

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"Sabemos y vemos que el régimen de Kiev, a medida que la situación en el frente se deteriora rápidamente para él, a medida que el enemigo pierde un territorio tras otro y nuestros combatientes toman una localidad tras otra, ha adoptado la táctica de lanzar ataques contra nuestros objetivos civiles y nuestra infraestructura civil", aseguró.En sus palabras, la tarea de neutralizar estas amenazas recae, en primer lugar, en el Ministerio de Defensa y en otros organismos de seguridad. Además, el mandatario solicitó a los vice primeros ministros Alexandr Nóvak y Marat Jusnulin que informen sobre las labores para neutralizar los efectos de los ataques ucranianos contra territorio ruso.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.

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