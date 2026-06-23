https://noticiaslatam.lat/20260623/putin-ucrania-recurre-al-terrorismo-ante-el-deterioro-de-la-situacion-en-el-campo-de-batalla-1174016036.html
Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla
Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla
Sputnik Mundo
Kiev, a medida que su situación en el frente empeora, adopta la táctica de atacar objetivos civiles en Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin... 23.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-23T14:52+0000
2026-06-23T14:52+0000
2026-06-23T14:57+0000
internacional
vladímir putin
ucrania
rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
seguridad
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/1a/1149237673_0:86:3071:1813_1920x0_80_0_0_d972f81da328625dc314e1e11c039316.jpg
"Sabemos y vemos que el régimen de Kiev, a medida que la situación en el frente se deteriora rápidamente para él, a medida que el enemigo pierde un territorio tras otro y nuestros combatientes toman una localidad tras otra, ha adoptado la táctica de lanzar ataques contra nuestros objetivos civiles y nuestra infraestructura civil", aseguró.En sus palabras, la tarea de neutralizar estas amenazas recae, en primer lugar, en el Ministerio de Defensa y en otros organismos de seguridad. Además, el mandatario solicitó a los vice primeros ministros Alexandr Nóvak y Marat Jusnulin que informen sobre las labores para neutralizar los efectos de los ataques ucranianos contra territorio ruso.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.
https://noticiaslatam.lat/20260622/campo-de-pruebas-experto-condena-el-papel-de-la-otan-en-el-funcionamiento-de-los-drones-ucranianos-1173986055.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/03/1a/1149237673_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3da7b3ea70daaaf6ecfdd1ff74489424.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladímir putin, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad
vladímir putin, ucrania, rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad
Putin: Ucrania recurre al terrorismo ante el deterioro de la situación en el campo de batalla
14:52 GMT 23.06.2026 (actualizado: 14:57 GMT 23.06.2026)
Kiev, a medida que su situación en el frente empeora, adopta la táctica de atacar objetivos civiles en Rusia, declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, durante una reunión operativa con miembros del Gobierno. Subrayó que "el régimen de Kiev" solo puede describirse como neonazi.
"Sabemos y vemos que el régimen de Kiev, a medida que la situación en el frente se deteriora rápidamente para él, a medida que el enemigo pierde un territorio tras otro y nuestros combatientes toman una localidad tras otra, ha adoptado la táctica de lanzar ataques contra nuestros objetivos civiles y nuestra infraestructura civil", aseguró.
En sus palabras, la tarea de neutralizar estas amenazas recae, en primer lugar, en el Ministerio de Defensa y en otros organismos de seguridad.
"Sin embargo, el Gobierno de la Federación de Rusia también debe adoptar las medidas adicionales necesarias para minimizar, e incluso reducir a cero, las consecuencias de estas acciones", destacó Putin.
Además, el mandatario solicitó a los vice primeros ministros Alexandr Nóvak y Marat Jusnulin que informen sobre las labores para neutralizar los efectos de los ataques ucranianos contra territorio ruso.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial en Ucrania
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
Los ataques con drones lanzados desde Ucrania contra objetivos militares y civiles en la retaguardia rusa, particularmente, terminales y refinerías petroleras, se han convertido desde entonces en una práctica habitual.