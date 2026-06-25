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¿Qué escenario enfrenta Perú luego de que Sánchez anunció que no reconocerá el triunfo de Fujimori?

¿Qué escenario enfrenta Perú luego de que Sánchez anunció que no reconocerá el triunfo de Fujimori?

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La decisión del candidato Roberto Sánchez de no reconocer la victoria de Keiko Fujimori podría facilitar un "alzamiento de violencia" y perpetuar la... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Si bien los organismos electorales todavía no proclaman oficialmente su victoria, la ventaja obtenida por Keiko Fujimori en el escrutinio ya es considerada irreversible, por lo que se perfila como la próxima presidenta del país sudamericano. Sin embargo, su contrincante en la segunda vuelta, Roberto Sánchez, ha ratificado su negativa a reconocer su triunfo.A través de una publicación en sus redes sociales, Sánchez reiteró la postura de su partido, Juntos por el Perú, sobre que los votos de los peruanos en el exterior deberían ser anulados como consecuencia de modificaciones reglamentarias en el procedimiento de envío y transmisión de esos resultados.Para Sánchez, si el Jurado Nacional de Elecciones confirma la validez de los votos de peruanos en el exterior, "se configurará un fraude electoral" que deja a Juntos por el Perú sin la victoria que, según el candidato, la formación política había conseguido con los votos de peruanos dentro de fronteras.Inestabilidad y llamados a protestasEn diálogo con Sputnik, el analista político peruano José Carlos Requena consideró que, si bien resta la proclamación oficial, Keiko Fujimori se convertirá en la próxima presidenta de Perú desde el próximo 28 de julio, ya que los reclamos de Sánchez no tendrán éxito en los organismos electorales del país.Por ese motivo, el experto entiende que el posicionamiento de Sánchez resulta "más simbólico" que realista, aunque difícilmente el dirigente se retracte en los próximos días, ya que este papel podría darle una mayor fortaleza como principal líder opositor.También consultado por Sputnik, el analista Martín Manco sostuvo que lo hecho por Sánchez es "una actitud grave" que podría afectar desde la economía hasta la gobernabilidad de la futura gestión en un país que viene de una década de inestabilidad política.Manco consideró que el candidato de Juntos por el Perú busca apelar a "discursos patrióticos y sacar las banderas del nacionalismo" en busca de una reacción popular contra la asunción de Fujimori. Si bien consideró que es poco probable que "salgan grandes masas a la calle", las convocatorias sí podrían generar cortes de rutas en el sur del país —donde Sánchez es más fuerte— y protestas en Lima que puedan escalar la tensión.Por el momento, Sánchez convocó a una manifestación el próximo 27 de junio, a la que denominó una "vigilia democrática y pacífica". El candidato también aclaró que no está "llamando a una insurgencia civil", sino defendiendo el derecho democrático de su formación política.Requena, por su parte, se mostró más escéptico en relación al poder de convocatoria de Sánchez, pero sostuvo que el candidato "puede ponerse más radical con su bandera antifujimorista" y concentrar así el apoyo del electorado "antiestablishment y anticlase política tradicional".Ese perfil podría incluso acercarlo, explicó el analista, a un electorado "desafecto fuera del espectro de la izquierda", convirtiéndose en un referente de "los renegados de todas las tendencias".Un "choque de poderes"A los ojos de Requena, el mayor problema del entrante Gobierno de Keiko Fujimori no estará tanto en las calles como sí en el Congreso, donde Sánchez también tendrá un rol importante como líder opositor y donde el propio partido oficialista Fuerza Popular podría encontrar dificultades para acordar con otros partidos que a priori parezcan aliados, como Renovación Popular, del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga.Manco proyectó desde ya que el período de Fujimori podría estar caracterizado por "choques fuertes de poderes e intereses" alentados por un "resentimiento" que prevalece entre oficialismo y oposición y que podría convertir a Perú "en una bomba de tiempo".Para Manco, Fujimori debería tener en consideración que su victoria electoral "fue mínima, muy pírrica" y debería tener consideraciones en un contexto de un país sumamente dividido. Así las cosas, el analista manifestó su temor porque este contexto de división lleve a Perú "a repetir los mismos platos de los últimos 20 años de estar cambiando de presidente constantemente".

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