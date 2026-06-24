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"No reconoceremos los resultados de la elección" en Perú, dice el candidato Roberto Sánchez
"No reconoceremos los resultados de la elección" en Perú, dice el candidato Roberto Sánchez
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El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, adelantó que descarta respaldar los resultados de los comicios del 7 de junio, y acusó a las autoridades... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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En conferencia de prensa, Sánchez hizo un llamado a sus seguidores para encabezar una "resistencia patriótica" y los convocó a movilizarse a las calles para presionar a las instituciones electorales del país quienes, dijo, habrían alterado la votación en el extranjero. De acuerdo con el ente electoral peruano, Fujimori encabeza el conteo con 50,11% de los votos, en contraste con los 49,89% de Sánchez. El dato, de acuerdo con expertos, se debe principalmente por el apoyo que recibió fuera del país sudamericano.
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"No reconoceremos los resultados de la elección" en Perú, dice el candidato Roberto Sánchez

00:00 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Miguel ParedesRoberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú
Roberto Sánchez, candidato a la presidencia por el partido Juntos por el Perú - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
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El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, adelantó que descarta respaldar los resultados de los comicios del 7 de junio, y acusó a las autoridades electorales de llevar a cabo un fraude para favorecer a su contrincante, Keiko Fujimori.
En conferencia de prensa, Sánchez hizo un llamado a sus seguidores para encabezar una "resistencia patriótica" y los convocó a movilizarse a las calles para presionar a las instituciones electorales del país quienes, dijo, habrían alterado la votación en el extranjero.
Roberto Sánchez, candidato presidencial de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
América Latina
Con impugnaciones y protestas, crece la tensión para conocer al nuevo presidente en Perú
13 de junio, 01:30 GMT
De acuerdo con el ente electoral peruano, Fujimori encabeza el conteo con 50,11% de los votos, en contraste con los 49,89% de Sánchez.
El dato, de acuerdo con expertos, se debe principalmente por el apoyo que recibió fuera del país sudamericano.
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