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"No reconoceremos los resultados de la elección" en Perú, dice el candidato Roberto Sánchez

"No reconoceremos los resultados de la elección" en Perú, dice el candidato Roberto Sánchez

Sputnik Mundo

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, adelantó que descarta respaldar los resultados de los comicios del 7 de junio, y acusó a las autoridades... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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En conferencia de prensa, Sánchez hizo un llamado a sus seguidores para encabezar una "resistencia patriótica" y los convocó a movilizarse a las calles para presionar a las instituciones electorales del país quienes, dijo, habrían alterado la votación en el extranjero. De acuerdo con el ente electoral peruano, Fujimori encabeza el conteo con 50,11% de los votos, en contraste con los 49,89% de Sánchez. El dato, de acuerdo con expertos, se debe principalmente por el apoyo que recibió fuera del país sudamericano.

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