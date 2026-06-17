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Votos en el exterior "inclinan la balanza" en favor de Keiko Fujimori en Perú, señala experto

Votos en el exterior "inclinan la balanza" en favor de Keiko Fujimori en Perú, señala experto

Sputnik Mundo

Los cerca de 300.000 votos de peruanos en el exterior pueden ser la clave para la victoria electoral de Keiko Fujimori en Perú, explicó a Sputnik el analista... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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En un escenario de paridad casi absoluta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, los votos de los peruanos en el exterior pueden terminar siendo la pieza fundamental para darle la victoria a la candidata de Fuerza Popular en su cuarta postulación presidencial.Las cifras oficiales divulgadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) indican que en esta elección se recibieron 300.287 de peruanos residentes en el exterior, aunque los habilitados para votar en oficinas consulares de todo el mundo eran más de 1,2 millones de personas.Con más del 97% de las actas del exterior contabilizadas, la victoria de Fujimori fue aplastante fuera de fronteras: la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ganó con el 63,2% de los votos, es decir, 190.033 votos. La victoria de la candidata fujimorista fue particularmente amplia en algunos países como EEUU, donde obtuvo el 76,4%, o en Japón, donde incluso superó el 90% de los sufragios.Aunque la cantidad total de votos desde el exterior fue ínfima en relación al total de votos, acabaron siendo determinantes para que Fujimori pase al frente en el último tramo del conteo oficial.En efecto, Sánchez se impone a Fujimori en votos —50,1% a 49,8%— cuando se toman únicamente los votos emitidos dentro del país. La situación cambia cuando se adicionan los votos del exterior, haciendo que el conteo quede en 50,09% sobre 49,9% en favor de la candidata de Fuerza Popular.Elguera, director de la consultora de opinión pública Imasolu, afirmó que se trata de algo "inédito" en Perú, ya que "es la primera vez los votos en el extranjero inclinan la balanza".Para el experto, el amplio favoritismo que los votos del exterior tuvieron hacia Fujimori puede entenderse en función del perfil de votante peruano fuera del país en un esquema no obligatorio.Elguera opinó que muchos de los votantes terminan "contagiados" por algunas discusiones políticas que se dan en los países en los que residen. Eso sucede, estimó, con los peruanos en EEUU o en Argentina, donde el discurso del presidente Javier Milei y la baja en la inflación que logró en el país parecen haber hecho a los peruanos en Argentina a inclinarse por Fujimori. Al mismo tiempo, muchos peruanos en el exterior acabaron asociando a Sánchez con opciones electorales que rechazan en otros países y que pueden considerar "anticapitalistas".En opinión del experto, no debería decirse que los peruanos en el exterior están desvinculados del debate político local. "No están desconectados de la realidad, porque evidentemente tienen familia y no han perdido el arraigo por el país", sostuvo.Juntos por el Perú busca anular los votos en el exteriorSin embargo, la posibilidad de que los votos en el exterior definan al próximo presidente también acrecentaron las voces en contra de la participación de los peruanos emigrados, especialmente en filas de Juntos por el Perú. La diputada electa por ese partido Amalia Palomino propuso, incluso, que se restrinja la participación de los votantes desde el extranjero según el tiempo que llevan fuera de Perú.Palomino cuestionó que los emigrados definan sobre los problemas de los peruanos cuando viven en contextos que pueden ser muy diferentes a los de dentro de fronteras. "¿Con qué autoridad moral, yo que vivo en una situación de bonanza, en una mejor vida, podría yo tomar una decisión que asumen de manera directa los peruanos?", preguntó.Mientras la congresista evalúa convertir su propuesta en un futuro proyecto de ley, Juntos por el Perú busca anular toda la votación en el extranjero, intentando impugnar una resolución que dispuso las condiciones para la elección fuera del país durante la segunda vuelta. Según explicó a medios peruanos el vocero del partido Walter Ayala, la normativa "cambia las reglas de juego" al introducir un protocolo que no existía para la primera vuelta, ya que recién fue aprobada el 29 de mayo.Para el partido de Roberto Sánchez, los nuevos lineamientos modificaron la manera de procesar las actas, evitando que sean digitalizadas de forma inmediata y obligando al traslado físico hacia Perú. Juntos por el Perú también denuncia llamativas demoras en los envíos de muchos de esos votos, especialmente los de Argentina, que tardaron tres días en llegar a pesar de haber vuelos diarios entre ambos países.En opinión de Elguera, "no es ilógico" que se investiguen posibles irregularidades con los votos del exterior pero las autoridades electorales deberían evitar que el reclamo se convierta en "un mecanismo de obstrucción a gran escala" del final del recuento de votos, algo que sucedió en 2021 a partir de reclamos hechos en ese entonces por Keiko Fujimori para evitar la victoria de Pedro Castillo (2021-2022).

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