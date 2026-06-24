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Keiko Fujimori se perfila para ser la próxima presidenta de Perú: afianza su ventaja frente a Roberto Sánchez
Keiko Fujimori se perfila para ser la próxima presidenta de Perú: afianza su ventaja frente a Roberto Sánchez
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Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por Fuerza Popular, ya muestra una ventaja inalcanzable frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú... 24.06.2026, Sputnik Mundo
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Las fuentes explicaron que al 99,83% del escrutinio, restan por contabilizar cerca de 39.500 votos, mientras que la diferencia entre ambos candidatos es de 42.773."Estamos en un punto de no retorno porque el porcentaje de votos que falta contabilizar, que es el 0,170%, ya es menor que la diferencia entre ambos candidatos, que es de 0,232% (...) Llegado a este punto, la tendencia es irreversible y Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú", dijeron las fuentes.Asimismo, las fuentes señalaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano en materia electoral, aún proclamaría oficialmente los resultados en la primera quincena de julio, tal como se anunció semanas atrás.
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Keiko Fujimori se perfila para ser la próxima presidenta de Perú: afianza su ventaja frente a Roberto Sánchez

21:52 GMT 24.06.2026
© AP Photo / Gerardo MarinKeiko Fujimori, candida a la presidencia de Perú
Keiko Fujimori, candida a la presidencia de Perú - Sputnik Mundo, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Gerardo Marin
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Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por Fuerza Popular, ya muestra una ventaja inalcanzable frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, según dijeron a Sputnik fuentes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Las fuentes explicaron que al 99,83% del escrutinio, restan por contabilizar cerca de 39.500 votos, mientras que la diferencia entre ambos candidatos es de 42.773.
"Estamos en un punto de no retorno porque el porcentaje de votos que falta contabilizar, que es el 0,170%, ya es menor que la diferencia entre ambos candidatos, que es de 0,232% (...) Llegado a este punto, la tendencia es irreversible y Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú", dijeron las fuentes.
Elector que vota en Perú. - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
América Latina
Votos en el exterior "inclinan la balanza" en favor de Keiko Fujimori en Perú, señala un experto
17 de junio, 01:33 GMT
Asimismo, las fuentes señalaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano en materia electoral, aún proclamaría oficialmente los resultados en la primera quincena de julio, tal como se anunció semanas atrás.
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