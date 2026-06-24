https://noticiaslatam.lat/20260624/keiko-fujimori-se-perfila-para-ser-la-proxima-presidenta-de-peru-afianza-su-ventaja-frente-a-1174034995.html

Keiko Fujimori se perfila para ser la próxima presidenta de Perú: afianza su ventaja frente a Roberto Sánchez

Keiko Fujimori se perfila para ser la próxima presidenta de Perú: afianza su ventaja frente a Roberto Sánchez

Sputnik Mundo

Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de Perú por Fuerza Popular, ya muestra una ventaja inalcanzable frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú... 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T21:52+0000

2026-06-24T21:52+0000

2026-06-24T21:52+0000

américa latina

keiko fujimori

roberto sánchez

perú

política

fuerza popular

jne

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/0f/1173067496_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3c7435589bd572e4947c79bb052b8638.jpg

Las fuentes explicaron que al 99,83% del escrutinio, restan por contabilizar cerca de 39.500 votos, mientras que la diferencia entre ambos candidatos es de 42.773."Estamos en un punto de no retorno porque el porcentaje de votos que falta contabilizar, que es el 0,170%, ya es menor que la diferencia entre ambos candidatos, que es de 0,232% (...) Llegado a este punto, la tendencia es irreversible y Keiko Fujimori será la próxima presidenta del Perú", dijeron las fuentes.Asimismo, las fuentes señalaron que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), máximo órgano en materia electoral, aún proclamaría oficialmente los resultados en la primera quincena de julio, tal como se anunció semanas atrás.

https://noticiaslatam.lat/20260617/votos-en-el-exterior-inclinan-la-balanza-en-favor-de-keiko-fujimori-en-peru-senala-experto-1173919821.html

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

keiko fujimori, roberto sánchez, perú, política, fuerza popular, jne