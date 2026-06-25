https://noticiaslatam.lat/20260625/nicaragua-transmite-sus-condolencias-y-su-solidaridad-al-amado-pueblo-venezolano-ante-el-doble-1174042858.html

Nicaragua transmite sus condolencias y su solidaridad al "amado pueblo venezolano" ante el doble sismo devastador

Nicaragua transmite sus condolencias y su solidaridad al "amado pueblo venezolano" ante el doble sismo devastador

Sputnik Mundo

Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su carta a las autoridades de Venezuela y a "todo el amado pueblo venezolano", expresaron... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Las tragedias como el doble terremoto ocurrido en Venezuela "recuerdan la fuerza de la vida", mientras que la esperanza "está entre nosotros, habitándonos y llenándonos de fortaleza para seguir adelante", procede del mensaje a las autoridades del país sudamericano y a "todo el amado pueblo venezolano".El 24 de junio, se registraron en Venezuela dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de EEUU, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente doble terremoto.

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