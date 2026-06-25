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Nicaragua transmite sus condolencias y su solidaridad al "amado pueblo venezolano" ante el doble sismo devastador
Nicaragua transmite sus condolencias y su solidaridad al "amado pueblo venezolano" ante el doble sismo devastador
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Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su carta a las autoridades de Venezuela y a "todo el amado pueblo venezolano", expresaron... 25.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-25T17:43+0000
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Las tragedias como el doble terremoto ocurrido en Venezuela "recuerdan la fuerza de la vida", mientras que la esperanza "está entre nosotros, habitándonos y llenándonos de fortaleza para seguir adelante", procede del mensaje a las autoridades del país sudamericano y a "todo el amado pueblo venezolano".El 24 de junio, se registraron en Venezuela dos series de fuertes temblores, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de EEUU, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas y más de 900 heridas como consecuencia del potente doble terremoto.
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Nicaragua transmite sus condolencias y su solidaridad al "amado pueblo venezolano" ante el doble sismo devastador
Los copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su carta a las autoridades de Venezuela y a "todo el amado pueblo venezolano", expresaron su solidaridad con esta nación sudamericana, que había sufrido el día anterior un terremoto devastador y mortífero.
"Con el corazón consternado y conmovido les escribimos desde nuestra profunda hermandad, para expresarles nuestros sinceros y permanentes sentimientos de solidaridad a toda prueba", se lee en la carta.
Las tragedias como el doble terremoto ocurrido
en Venezuela "recuerdan la fuerza de la vida", mientras que la esperanza "está entre nosotros, habitándonos y llenándonos de fortaleza para seguir adelante", procede del mensaje a las autoridades del país sudamericano y a "todo el amado pueblo venezolano".
"Todo nuestro afecto, y al llamado cuando nos necesiten (…) En el dolor, en la alegría, siempre juntos, siempre más allá", subraya la nota.
El 24 de junio, se registraron en Venezuela dos series de fuertes temblores
, la magnitud del primero de los cuales, según estimaciones del Servicio Geológico de EEUU, fue de 7,2, y la del segundo, de 7,5. Hasta el momento, se reportaron al menos 164 personas fallecidas
y más de 900 heridas como consecuencia del potente doble terremoto.