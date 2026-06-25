https://noticiaslatam.lat/20260625/delcy-rodriguez-emite-un-nuevo-balance-tras-los-devastadores-terremotos-en-venezuela-1174046178.html
Delcy Rodríguez emite un nuevo balance tras los devastadores terremotos en Venezuela
Delcy Rodríguez emite un nuevo balance tras los devastadores terremotos en Venezuela
Sputnik Mundo
El número de fallecidos como resultado de dos sismos consecutivos en Venezuela aumentó a 164, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La... 25.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-25T12:55+0000
2026-06-25T12:55+0000
2026-06-25T12:55+0000
américa latina
venezuela
delcy rodríguez
terremoto
desastre
desastres naturales
caracas
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/08/1157376346_0:0:2792:1571_1920x0_80_0_0_3976612a6ca033404c92f00784cb1474.jpg
Como consecuencia de los sismos, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas, informó la mandataria. Aclaró que al menos 30 réplicas se han producido desde los dos terremotos principales.La presidenta encargada venezolana anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para reconstruir infraestructuras y hospitales, así como construir viviendas para las familias que perdieron sus hogares. La financiación se sufragará con los fondos de Venezuela depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó.Informó también que expertos de la ONU están de camino a Venezuela para apoyar en las labores de rescate.Rodríguez informó que el estado de La Guaira fue declarada zona de desastre natural debido a los daños causados por los terremotos. El Gobierno trasladó equipos de rescate desde otros estados para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de los afectados en La Guaira, enfatizó.Anteriormente, dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 30 réplicas, afectaron Caracas y varios estados del país latinoamericano. Rodríguez decretó estado de emergencia en el país, convocó a todo el personal médico a incorporarse a sus puestos de trabajo para atender a los heridos y anunció la suspensión de clases y de actividades no esenciales para el resto de esta semana.Asimismo, anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, debido a afectaciones en su infraestructura.
https://noticiaslatam.lat/20260625/el-terremoto-que-sacudio-venezuela-es-el-mas-fuerte-desde-el-siglo-pasado-1174041411.html
venezuela
caracas
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/09/08/1157376346_311:0:2792:1861_1920x0_80_0_0_426c3a355e80b4174be7b6af3c5004d4.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
venezuela, delcy rodríguez, terremoto, desastre, desastres naturales, caracas
venezuela, delcy rodríguez, terremoto, desastre, desastres naturales, caracas
Delcy Rodríguez emite un nuevo balance tras los devastadores terremotos en Venezuela
El número de fallecidos como resultado de dos sismos consecutivos en Venezuela aumentó a 164, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La mandataria también hizo un llamado a la calma y expresó su confianza en que el país logrará superar esta tragedia con unidad y fortaleza.
"Yo sé que vamos a salir más fortalecidos y más unidos que nunca", expresó.
Como consecuencia de los sismos, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas, informó la mandataria. Aclaró que al menos 30 réplicas se han producido desde los dos terremotos principales.
La presidenta encargada venezolana anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para reconstruir infraestructuras y hospitales, así como construir viviendas para las familias que perdieron sus hogares. La financiación se sufragará con los fondos de Venezuela depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó.
Informó también que expertos de la ONU están de camino a Venezuela para apoyar en las labores de rescate.
"He hablado también con muchos jefes de Estado y con el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela, quienes ya están enviando rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU, y se encuentran ya en camino a nuestro país para apoyar en estas labores", detalló.
Rodríguez informó que el estado de La Guaira fue declarada zona de desastre natural debido a los daños causados por los terremotos. El Gobierno trasladó equipos de rescate desde otros estados para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de los afectados en La Guaira, enfatizó.
Anteriormente, dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 30 réplicas, afectaron Caracas y varios estados del país latinoamericano
. Rodríguez decretó estado de emergencia en el país
, convocó a todo el personal médico a incorporarse a sus puestos de trabajo para atender a los heridos y anunció la suspensión de clases y de actividades no esenciales para el resto de esta semana.
Asimismo, anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, debido a afectaciones en su infraestructura.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.