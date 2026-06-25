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Delcy Rodríguez emite un nuevo balance tras los devastadores terremotos en Venezuela

Delcy Rodríguez emite un nuevo balance tras los devastadores terremotos en Venezuela

Sputnik Mundo

El número de fallecidos como resultado de dos sismos consecutivos en Venezuela aumentó a 164, informó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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Como consecuencia de los sismos, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas, informó la mandataria. Aclaró que al menos 30 réplicas se han producido desde los dos terremotos principales.La presidenta encargada venezolana anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares para reconstruir infraestructuras y hospitales, así como construir viviendas para las familias que perdieron sus hogares. La financiación se sufragará con los fondos de Venezuela depositados en el Fondo Monetario Internacional (FMI), precisó.Informó también que expertos de la ONU están de camino a Venezuela para apoyar en las labores de rescate.Rodríguez informó que el estado de La Guaira fue declarada zona de desastre natural debido a los daños causados por los terremotos. El Gobierno trasladó equipos de rescate desde otros estados para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate de los afectados en La Guaira, enfatizó.Anteriormente, dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 30 réplicas, afectaron Caracas y varios estados del país latinoamericano. Rodríguez decretó estado de emergencia en el país, convocó a todo el personal médico a incorporarse a sus puestos de trabajo para atender a los heridos y anunció la suspensión de clases y de actividades no esenciales para el resto de esta semana.Asimismo, anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, debido a afectaciones en su infraestructura.

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