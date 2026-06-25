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Lo que se sabe sobre los terremotos en Venezuela
Lo que se sabe sobre los terremotos en Venezuela
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Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Se reportan al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos tras los sismos en Venezuela, aunque la cifra preliminar no incluye los datos de la zona más afectada de La Guaira. El sismo provocó daños materiales y afectó el suministro de agua, electricidad y gas. La cobertura móvil y la conexión a Internet también funcionan con interrupciones. Los daños en la infraestructura obligaron al cierre preventivo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.El Gobierno declaró el estado de emergencia, suspendió las clases y las actividades no esenciales, y habilitó hoteles como refugios temporales para los afectados. Además con el fin de coordinar la respuesta, el Gobierno instaló un Estado Mayor de Contingencia bajo mando militar.Por su parte, los sismólogos prevén réplicas en Venezuela con una magnitud superior a 5,0 en las próximas 24 horas. Voluntarios colaboran en las labores de rescate en el municipio de Chacao, al este de Caracas, una de las zonas más afectadas por los temblores, informó el corresponsal de Sputnik.La comunidad internacional, entre ellos la ONU, EEUU, la India, México y otros países de la región, expresaron su solidaridad y ofrecieron su apoyo a Venezuela. EEUU anunciado el envío a Venezuela equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria tras el devastador terremoto.
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Lo que se sabe sobre los terremotos en Venezuela

07:06 GMT 25.06.2026
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Venezuela, afectada por los terremotos - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Maxwell Briceno
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Dos fuertes sismos de magnitud 7,2 y 7,5, seguidos de unas 20 réplicas, afectaron Caracas y los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo y Falcón, reportó la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Sputnik te recolila toda la información conocida hasta el momento.
Se reportan al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos tras los sismos en Venezuela, aunque la cifra preliminar no incluye los datos de la zona más afectada de La Guaira.
El sismo provocó daños materiales y afectó el suministro de agua, electricidad y gas. La cobertura móvil y la conexión a Internet también funcionan con interrupciones.
Los daños en la infraestructura obligaron al cierre preventivo del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
El Gobierno declaró el estado de emergencia, suspendió las clases y las actividades no esenciales, y habilitó hoteles como refugios temporales para los afectados. Además con el fin de coordinar la respuesta, el Gobierno instaló un Estado Mayor de Contingencia bajo mando militar.
Por su parte, los sismólogos prevén réplicas en Venezuela con una magnitud superior a 5,0 en las próximas 24 horas.
Voluntarios colaboran en las labores de rescate en el municipio de Chacao, al este de Caracas, una de las zonas más afectadas por los temblores, informó el corresponsal de Sputnik.
La comunidad internacional, entre ellos la ONU, EEUU, la India, México y otros países de la región, expresaron su solidaridad y ofrecieron su apoyo a Venezuela. EEUU anunciado el envío a Venezuela equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y ayuda humanitaria tras el devastador terremoto.
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