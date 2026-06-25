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Venezuela enfrenta el sismo más fuerte en más de un siglo

Venezuela enfrenta el sismo más fuerte en más de un siglo

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras dos fuertes terremotos que se produjeron con un intervalo de tan... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con los datos actuales, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas como consecuencia del desastre natural.En esta infografía, Sputnik recopila los detalles más recientes sobre los devastadores terremotos en Venezuela.

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