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Venezuela enfrenta el sismo más fuerte en más de un siglo
Venezuela enfrenta el sismo más fuerte en más de un siglo
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras dos fuertes terremotos que se produjeron con un intervalo de tan... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con los datos actuales, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas como consecuencia del desastre natural.En esta infografía, Sputnik recopila los detalles más recientes sobre los devastadores terremotos en Venezuela.
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Venezuela enfrenta el sismo más fuerte en más de un siglo

14:24 GMT 25.06.2026 (actualizado: 14:41 GMT 25.06.2026)
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia tras dos fuertes terremotos que se produjeron con un intervalo de tan solo 39 segundos. La magnitud del segundo sismo fue 7,5, llegando a ser el más potente en más de un siglo, según registros históricos existentes.
De acuerdo con los datos actuales, al menos 164 personas perdieron la vida y 971 resultaron heridas como consecuencia del desastre natural.
En esta infografía, Sputnik recopila los detalles más recientes sobre los devastadores terremotos en Venezuela.
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