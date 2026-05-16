Venezuela deporta al empresario y exministro Alex Saab

Las autoridades no precisaron el país que recibiría al empresario y exministro venezolano. En el comunicado se argumenta que la decisión se debe a que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América". Varios reportes de prensa, citando a fuentes propias, dicen que fue enviado a EEUU. Sin embargo, en marzo de 2024, un juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida retiró todos los cargos en contra de Saab en virtud de una concesión ejecutiva de clemencia firmada por el expresidente Joe Biden en diciembre de 2023.
El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela informó sobre la deportación del empresario y exministro de este país sudamericano, Alex Saab, por varios delitos en EEUU.
"El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana", se lee en el boletín del Saime.
Las autoridades no precisaron el país que recibiría al empresario y exministro venezolano. En el comunicado se argumenta que la decisión se debe a que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América". Varios reportes de prensa, citando a fuentes propias, dicen que fue enviado a EEUU.
Sin embargo, en marzo de 2024, un juez de la Corte para el Distrito Sur de Florida retiró todos los cargos en contra de Saab en virtud de una concesión ejecutiva de clemencia firmada por el expresidente Joe Biden en diciembre de 2023.
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