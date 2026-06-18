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¿Colombia soberana o dependiente? La decisión clave de sus ciudadanos

¿Colombia soberana o dependiente? La decisión clave de sus ciudadanos

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El país sudamericano de cara al balotaje presidencial enfrenta dos proyectos opuestos en una de las campañas más polarizadas de los últimos años, encabezadas... 18.06.2026, Sputnik Mundo

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