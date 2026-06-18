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Por Todo lo Alto
'Por todo lo alto', con Alberto García y Darío Orellana, que te entrega un análisis distinto de las noticias más relevantes de América del Sur, de una manera espontánea, amena y sin formalidades. Entérate de detalles que no todos ven en la presentación de esta semana.
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¿Colombia soberana o dependiente? La decisión clave de sus ciudadanos
¿Colombia soberana o dependiente? La decisión clave de sus ciudadanos
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El país sudamericano de cara al balotaje presidencial enfrenta dos proyectos opuestos en una de las campañas más polarizadas de los últimos años, encabezadas... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Colombia soberana o dependiente? La decisión clave de sus ciudadanos

15:00 GMT 18.06.2026
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El país sudamericano de cara al balotaje presidencial enfrenta dos proyectos opuestos en una de las campañas más polarizadas de los últimos años, encabezadas por Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella. El voto indeciso y la redistribución de apoyos de candidatos eliminados en primera vuelta serán clave en la elección del sucesor de Petro.
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00:19 Presentación del programa
03:24 La decisiva elección que enfrenta Colombia
08:31 Cómo se diferencia un candidato del otro de cara al balotaje
15:28 Así Trump echa una mano a sus candidatos en Sudamérica
22:14 Crónicas de lo absurdo
31:11 Despedida
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