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Segunda vuelta en Colombia: De la Espriella tiene la ventaja y Cepeda sueña con la "remontada"

Segunda vuelta en Colombia: De la Espriella tiene la ventaja y Cepeda sueña con la "remontada"

Sputnik Mundo

A días de la segunda vuelta en Colombia, el candidato opositor, Abelardo de la Espriella, mantiene una ventaja de hasta siete puntos en las encuestas. Expertos... 16.06.2026, Sputnik Mundo

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El candidato opositor a la Presidencia del país sudamericano, llega a los últimos días de campaña electoral con una ventaja consolidada en las encuestas por sobre el abanderado oficialista Iván Cepeda, que busca pasar a una estrategia más agresiva para recolectar los votos que necesita en la semana final de campaña.El escenario aparece favorable para el candidato de Defensores de la Patria, que no solo sorprendió al ganar la primera vuelta con casi 700.000 votos más que Cepeda, sino que aparece en primer lugar en los sondeos divulgados en los últimos días. El último sondeo del Centro Nacional de Consultoría (CNC) publicado por el diario Cambio otorga a De la Espriella un 48,7% de intención de voto frente a un 44,7% para Cepeda. Otro estudio de las consultoras Guarumo y Ecoanalítica dado a conocer por el diario El Tiempo arrojó que el 52,6% de los colombianos votarían por De la Espriella y 45% por Cepeda.A sabiendas de la necesidad de aumentar su caudal electoral en los días previos a la elección, Cepeda centró su discurso de cierre de campaña en alentar a los colombianos a cambiar la tendencia. "Yo confío en el pueblo colombiano", aseguró el candidato oficialista, remarcando que los votantes "no se resignarán" a vivir "en medio de la pobreza, el atraso, la ignorancia y la violencia".En diálogo con Sputnik, el analista político colombiano Álvaro Padilla consideró que, de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, el aspirante cometió "un error táctico" que recién ahora puede comenzar a revertir.Para Padilla, si bien esa estrategia le permitió a Cepeda imponerse sobre el uribismo clásico, representado por la candidatura de Paloma Valencia, no fue suficiente en contra de De la Espriella, que logró mostrarse como la novedad de la elección y concentrar "el descontento antipetrista" que hoy le permite aparecer en primera línea para acceder a los comicios.¿Un repunte es posible?A falta de menos de una semana para los comicios, Padilla todavía consideró que "es posible la remontada" que le permita a Cepeda emparejar las posibilidades y suceder a Petro en la Casa de Nariño. Para eso, remarcó el analista, es imperioso que en las horas que restan de campaña se movilicen "las bases del petrismo" tanto en las grandes ciudades del país como "en los pequeños pueblos".Padilla declaró que es preciso que la campaña de Cepeda pueda alcanzar a muchos colombianos que se mantuvieron "abstencionistas" hasta ahora, es decir, que fueron parte de los más de 17 millones de colombianos que no participaron de la primera vuelta, algo más del 42% de la población.En una línea similar, la historiadora y analista colombiana Diana Alfonso comentó a Sputnik que la candidatura oficialista tiene que apostar específicamente por algunos de los sectores de la sociedad colombiana "que sean más susceptibles de ser reenamorados por el Pacto Histórico y ser disputados nuevamente".Para Alfonso, estos dos grupos pueden ser claves para contrarrestar la fuerte campaña que De la Espriella hizo especialmente en las redes sociales, donde "no han hecho más que poner el foco sobre todo en los varones de menos de 27 años", en sintonía con lo que han sido campañas de otros dirigentes de la derecha regional como el argentino Javier Milei.De hecho, Alfonso enfatizó que De la Espriella aparece no solo como el candidato predilecto del presidente estadounidense Donald Trump —que lo ha respaldado públicamente luego de su victoria en la primera vuelta— sino "abiertamente republicano", asegurando la sintonía absoluta con Washington.Así las cosas, para la historiadora y analista no puede entenderse el ascenso electoral de De la Espriella sin vincularlo a las filtraciones sobre intentos estadounidenses de intervenir en elecciones latinoamericanas conocidas como 'Hondurasgate'. El carácter de "abogado trasnacional" con fuertes vínculos con el estado estadounidense de Florida termina de cerrar, según Alfonso, las claves del poderío del candidato de Defensores de la Patria.Entre las redes y las callesAun así, la analista estimó que el Pacto Histórico ha podido demostrar una "resurrección" en la disputa por la narrativa en redes sociales a partir de algunos influenciadores "orgánicos" de la izquierda colombiana, incluso cuando mensajes en favor de Cepeda o contextualizando algunas de las declaraciones del candidato opositor parecen contar con menos visibilidad que las publicaciones en dirección contraria.Padilla, por su parte, señaló un cambio clave en la narrativa de la segunda vuelta: el candidato pasó de una postura de ofensiva a una defensiva, buscando evitar errores en un momento en el que se encuentra arriba en las encuestas.Si bien esta nueva dinámica le permite a Cepeda pasar al ataque, para Padilla es un error que el candidato del Pacto Histórico se haya enfrascado en una serie de denuncias contra De la Espriella, tanto por el uso de la camiseta de la selección colombiana de fútbol como por su nacionalidad estadounidense, entre otros elementos.En ese sentido, Padilla remarcó que Cepeda debería delegar esos ataques en otros dirigentes porque, si bien pueden horadar la campaña de De la Espriella, no necesariamente aportan votos. Por ese motivo, el experto consideró que Cepeda debería centrarse en discursos "positivos" y en una presencia ya no de redes sociales sino "casa a casa".

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