Las elecciones de Colombia en el mundo: ¿un camino para diversificar las relaciones del país?
04:17 GMT 20.06.2026 (actualizado: 08:34 GMT 20.06.2026)
© AP PhotoAbelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos presidenciales de Colombia
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La política exterior del país sudamericano podría sufrir una tranformación radical en el caso de una victoria del candidato opositor Abelardo de la Espriella, afirmaron especialistas consultados por Sputnik, que advirtieron sobre un realineamiento con EEUU, lejos de la diversificación a la que apostó Gustavo Petro y que cada vez más países adoptan.
Además de decidir al próximo presidente por los próximos cuatro años, la segunda vuelta electoral va a redefinir el papel de Colombia en el concierto internacional. Así lo auguran las profundas diferencias en la política exterior planteadas por el izquierdista Iván Cepeda -abanderado del oficialismo- y el conservador Abelardo de la Espriella, quien se impuso en la primera vuelta y aparece como favorito para este domingo.
Es que si bien las relaciones diplomáticas parecen haber quedado relegadas como tema de campaña detrás de otros como la seguridad o la economía, ambos candidatos han dado pistas sobre la concepción que guiará su relacionamiento con el mundo en caso de ser presidentes. Así, mientras Cepeda plantea apostar por la cooperación internacional y el papel de Colombia como defensor de la multilateralidad, De la Espriella coloca todas sus fichas a la relación con los EEUU de Donald Trump, a pesar del fuerte injerencismo actual de Washington.
"Se suele decir que toda elección es la más importante de la historia pero en este momento en Colombia estamos ante un proceso electoral clave, en el que confluyen dos vertientes muy diferentes entre sí: una centro izquierda que ha tendido a moderar su discurso y una de derecha que se ha radicalizado", dijo en entrevista con Sputnik el analista político Simón Rubiños Cea.
Para el experto, hay una diferencia en el tipo de anuncios que los candidatos han hecho en materia de relaciones internacionales, ya que mientras Cepeda "busca ser mucho más cauto y respetuoso de la soberanía de la nación", De la Espriella defiende activamente tener a EEUU e Israel como socios excluyentes de Colombia, incluso prometiendo el traslado de la embajada en la nación hebrea a Jerusalén, siguiendo los pasos del propio Donald Trump.
La mirada en EEUU
También en diálogo con Sputnik, el analista internacional colombiano, Alejandro Bohórquez, consideró que el escenario actual es casi opuesto al que caracterizó a la política colombiana durante el siglo XX, cuando el país se dividía en conservadores y liberales. Mientras los primeros defendían tener un vínculo casi exclusivo con España y los demás países hispanos, los últimos buscaban una ruptura con la potencia europea y defendían la importancia de acercarse a EEUU. "Ahora vemos un cambio: es la derecha la que quiere alinearse con EEUU y la izquierda quiere buscar una alternativa en los vecinos", señaló.
Bohórquez explicó, en ese sentido, que Colombia vuelve a debatirse ahora entre dos conceptos clásicos de sus relaciones exteriores, el respice polum, es decir, centrar la vista en el Norte, y el respice similia, que plantea como prioridad la relación con los países similares.
Así las cosas, una victoria de De la Espriella podría marcar un regreso de Colombia al lugar de los aliados subordinados de Washington, en una relación que tuvo su punto más cercano en la primera década del siglo XXI cuando, con Álvaro Uribe (2002-2010) como presidente, EEUU respaldó el Plan Colombia que, en teoría, buscaba acabar con la violencia organizada en el país.
Así las cosas, una victoria de De la Espriella podría marcar un regreso de Colombia al lugar de los aliados subordinados de Washington, en una relación que tuvo su punto más cercano en la primera década del siglo XXI cuando, con Álvaro Uribe (2002-2010) como presidente, EEUU respaldó el Plan Colombia que, en teoría, buscaba acabar con la violencia organizada en el país.
La relación con China
Por su parte, Carolina Jiménez Martín, analista política y docente de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), expresó a este medio que una victoria electoral de De la Espriella pondría fin a "un esfuerzo por diversificar las relaciones exteriores de Colombia" que había iniciado el Gobierno de Gustavo Petro y que seguramente Cepeda continuaría.
Uno de los puntos altos de esa estrategia, dijo, había sido la relación con China, que ha crecido en los últimos años y hoy es el segundo socio comercial de Colombia en general y el primer origen de importaciones en el país. Jiménez Martín consideró que, al igual que sucedió en países como Argentina, Colombia podría comenzar a recibir cada vez más "presiones" desde Washington para restringir sus vínculos con el gigante asiático.
Bohórquez, en ese sentido, señaló que es posible que un viraje de la política exterior en favor de EEUU pueda hacer que los buenos oficios que Colombia ha tenido con China se echen a perder.
Una potencia en declive
El problema, apuntó Jiménez Martín, es que el realineamiento estricto con Washington defendido por De la Espriella se hace con una potencia "que está en declive" y que despliega una política económica y geopolítica cada vez más hostil, tanto con supuestos adversarios como con presuntos aliados.
Los expertos advirtieron, además, sobre la tendencia del candidato de derecha de apelar a la justicia estadounidense para dirimir asuntos internos. En las últimas semanas de campaña, De la Espriella denunció ante la justicia estadounidense a dirigentes políticos colombianos a los que acusa de una presunta compra de votos. Además, anunció que firmaría "sin dudarlo" una extradición del presidente Petro a EEUU, si la justicia estadounidense así lo requiriese.
Los expertos advirtieron, además, sobre la tendencia del candidato de derecha de apelar a la justicia estadounidense para dirimir asuntos internos. En las últimas semanas de campaña, De la Espriella denunció ante la justicia estadounidense a dirigentes políticos colombianos a los que acusa de una presunta compra de votos. Además, anunció que firmaría "sin dudarlo" una extradición del presidente Petro a EEUU, si la justicia estadounidense así lo requiriese.
Rubiños Cea sostuvo que la acción directa de la justicia estadounidense en asuntos colombianos podría ser "una reconfiguración del lawfare que hemos visto en las últimas décadas en la región" y que ha tenido como objetivos, entre otros, al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Para Jiménez Martín, el secuestro de Nicolás Maduro y las amenazas contra el líder cubano Raúl Castro son los ejemplos más recientes de esta estrategia.
"Es algo muy preocupante mucho EEUU se ha comportado a lo largo de su historia de una manera injerencista en América Latina y estar en consonancia con su política resta capacidad de soberanía", sentenció la académica, para quien el hecho de que De la Espriella tenga ciudadanía estadounidense puede complejizar aún más la situación.
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