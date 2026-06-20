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Los ataques israelíes dejan al menos 16 muertos en el sur del Líbano tras el acuerdo de alto el fuego

Los ataques israelíes dejan al menos 16 muertos en el sur del Líbano tras el acuerdo de alto el fuego

Sputnik Mundo

Aviones de combate de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo bombardeos en el municipio de Barish y en la ciudad de Nabatieh, en el sur del... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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Entre las víctimas fallecidas se sabe de una familia de cuatro miembros cuyo edificio residencial resultó dañado, precisó la prensa local. En el lugar de los bombardeos, entre los edificios destruidos, equipos de rescate trabajan en la búsqueda de otras víctimas.Además, un militar del Ejército del Líbano murió tras un ataque aéreo israelí contra una carretera en el sur del país, informó la propia institución castrense.Israel está tratando de impedir cualquier solución que permita estabilizar la situación en el Líbano, destacó.Las noticias de nuevos enfrentamientos entre Israel y Hizbulá llegan después de que el 17 de junio los presidentes de Estados Unidos e Irán, Donald Trump y Masud Pezeshkián, firmaron por separado un memorando de entendimiento que pone fin a más de tres meses de hostilidades entre sus países y abre la vía para negociar un acuerdo definitivo.El primer punto del documento establece el cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y compromete a las partes a no iniciar ninguna guerra ni operación militar en contra del otro, así como a abstenerse de amenazar o usar la fuerza, y a garantizar la integridad territorial y la soberanía del Líbano.A principios de marzo pasado, Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (1939-2026), en uno de los primeros bombardeos que EEUU e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.Las tropas israelíes intensificaron sus ataques masivos en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país árabe.Desde mediados de abril, Israel e Hizbulá mantienen un armisticio formal, pero intercambian ataques prácticamente a diario. El ataque israelí del 20 de junio se produjo apenas unas horas después del acuerdo de alto el fuego alcanzado con el movimiento libanés Hizbulá, que entró en vigor a las 13:00 GMT del 19 de junio.

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