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El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto

El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto

Sputnik Mundo

El acuerdo proyectado entre Teherán y Washington significaría un verdadero "terremoto en las relaciones internacionales", comentó para Sputnik el exministro de... 18.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el extitular, los términos de un posible acuerdo serían "peores para EEUU y Occidente" que los del firmado con Irán bajo la presidencia de Barack Obama en 2015 (PAIC) y acabarán siendo un "terremoto en las relaciones internacionales".Khuri también destacó que Irán no va a abandonar al Líbano y que podría reanudar la guerra si el nuevo pacto no incluye a ese país. Del mismo modo, precisó que los países del golfo Pérsico se han visto obligados a reconocer el papel decisivo de la nación persa en la estabilidad de la región.Washington y Teherán confirmaron el 15 de junio que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento. Durante la noche del 18 de junio, ambos países firmaron de forma remota el documento, que contempla el fin de las hostilidades entre los dos países, tras más de tres meses de conflicto.Desde Teherán subrayan que las condiciones del documento suponen el fin de las acciones armadas en el Líbano, sacudido por las hostilidades entre el movimiento chií libanés Hizbulá e Israel. Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la firma del memorando, EEUU e Irán tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.Posteriormente, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance afirmó que el plazo de 60 días comenzó este 18 de junio.

https://noticiaslatam.lat/20260617/bombas-sobre-sus-cabezas-trump-amenaza-a-iran-si-no-le-satisface-el-respeto-del-acuerdo--video-1173924596.html

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