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El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto
El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto
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El acuerdo proyectado entre Teherán y Washington significaría un verdadero "terremoto en las relaciones internacionales", comentó para Sputnik el exministro de... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el extitular, los términos de un posible acuerdo serían "peores para EEUU y Occidente" que los del firmado con Irán bajo la presidencia de Barack Obama en 2015 (PAIC) y acabarán siendo un "terremoto en las relaciones internacionales".Khuri también destacó que Irán no va a abandonar al Líbano y que podría reanudar la guerra si el nuevo pacto no incluye a ese país. Del mismo modo, precisó que los países del golfo Pérsico se han visto obligados a reconocer el papel decisivo de la nación persa en la estabilidad de la región.Washington y Teherán confirmaron el 15 de junio que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento. Durante la noche del 18 de junio, ambos países firmaron de forma remota el documento, que contempla el fin de las hostilidades entre los dos países, tras más de tres meses de conflicto.Desde Teherán subrayan que las condiciones del documento suponen el fin de las acciones armadas en el Líbano, sacudido por las hostilidades entre el movimiento chií libanés Hizbulá e Israel. Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la firma del memorando, EEUU e Irán tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.Posteriormente, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance afirmó que el plazo de 60 días comenzó este 18 de junio.
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El futuro tratado con Irán supondría el "reconocimiento oficial de EEUU de su fracaso", opina un experto
18:50 GMT 18.06.2026 (actualizado: 18:53 GMT 18.06.2026)
El acuerdo proyectado entre Teherán y Washington significaría un verdadero "terremoto en las relaciones internacionales", comentó para Sputnik el exministro de Economía de Palestina, Basim Khuri.
"Sería el reconocimiento oficial por la parte estadounidense del fracaso de su guerra contra Irán, tras las amenazas de destruir la civilización iraní, luego de que Washington cayera en la trampa israelí
y después de que quedaran al descubierto las consecuencias económicas para EEUU del cierre del estrecho de Ormuz", precisó.
De acuerdo con el extitular, los términos de un posible acuerdo serían "peores para EEUU y Occidente
" que los del firmado con Irán bajo la presidencia de Barack Obama en 2015 (PAIC
) y acabarán siendo un "terremoto en las relaciones internacionales".
Khuri también destacó que Irán no va a abandonar al Líbano y que podría reanudar la guerra si el nuevo pacto no incluye a ese país. Del mismo modo, precisó que los países del golfo Pérsico se han visto obligados a reconocer el papel decisivo de la nación persa en la estabilidad de la región.
Washington y Teherán confirmaron el 15 de junio que habían concluido las negociaciones sobre el memorando de entendimiento. Durante la noche del 18 de junio, ambos países firmaron de forma remota el documento, que contempla el fin de las hostilidades entre los dos países, tras más de tres meses de conflicto
.
Desde Teherán subrayan que las condiciones del documento suponen el fin de las acciones armadas en el Líbano, sacudido por las hostilidades entre el movimiento chií libanés Hizbulá e Israel. Asimismo, la Cancillería del país persa comunicó que, después de la firma del memorando, EEUU e Irán tendrán 60 días para negociar un acuerdo definitivo que abarque el programa nuclear iraní y el levantamiento de las sanciones estadounidenses.
Posteriormente, el vicepresidente estadounidense J. D. Vance afirmó que el plazo de 60 días comenzó este 18 de junio.
¿Qué es el PAIC?
El PAIC es el Plan de Acción Integral Conjunto, un acuerdo nuclear firmado en julio de 2015 por Irán y seis mediadores internacionales sobre el programa nuclear del país persa. El documento impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní a cambio de que se levantasen las sanciones internacionales.
En mayo de 2018, EEUU rompió el acuerdo y empezó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que seguía desarrollando armas nucleares.
Un año después, Irán, como respuesta, empezó a reducir de manera gradual sus compromisos en el marco del PAIC.