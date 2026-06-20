Israel y Hizbulá habrían acordado un alto al fuego
© AP Photo / Hassan AmmarCombatientes de Hizbulá en el sur del Líbano en mayo de 2023 (Imagen genérica)
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El cese al fuego entre el movimiento chií libanés y Tel Aviv entrará en vigor la tarde de este 19 de junio, según reportan los medios locales de Israel, cuya fuente es "un alto funcionario israelí".
"Si Hizbulá ataca, Israel responderá. Seguiremos frustrando las amenazas contra Israel", aseveró la fuente cuya identidad no fue dada a conocer.
Los reportes surgen luego de que el ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, asegurara que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán ocupando el sur del Líbano, en lo que el Estado judío denomina "zona de seguridad" y tras el ataque israelí contra la localidad de Nabatieh.
Los reportes surgen luego de que el ministro de Defensa israelí, Yisrael Katz, asegurara que las Fuerzas de Defensa de Israel permanecerán ocupando el sur del Líbano, en lo que el Estado judío denomina "zona de seguridad" y tras el ataque israelí contra la localidad de Nabatieh.
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