Críticas a Sheinbaum por no felicitar a Corina Machado vienen de "una oposición que no tiene proyecto", dice una experta

2025-10-20T03:29+0000

2025-10-20T03:29+0000

2025-10-20T06:18+0000

américa latina

💬 opinión y análisis

claudia sheinbaum

maría corina machado

caracas

eeuu

universidad nacional autónoma de méxico (unam)

política

feminismo

Luego de que María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz 2025, una periodista solicitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, su evaluación sobre el anuncio de la Real Academia Sueca de Ciencias.Casi de inmediato, voces de la oposición y la prensa criticaron a Sheinbaum por no reconocer a Corina Machado. "Lamentable que la mezquindad haya prevalecido en la presidenta Sheinbaum al no reconocer a María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz", escribió Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial por la alianza opositora."Una oposición que no tiene proyecto"En una entrevista con Sputnik, la doctora en Estudios Latinoamericanos Brenda Margarita Macías Sánchez, jefa del Departamento de Difusión y Extensión del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, analizó las dinámicas subyacentes a las críticas contra la jefa de Estado.En primer lugar, observó que apelar al feminismo con el fin de tundir a la mandataria revela la hipocresía de "una clase política desvencijada, una oposición que no tiene proyecto".Además, la investigadora señala que hay una narrativa que consiste en posicionar a líderes liberales en nombre de una supuesta reconfiguración del orden social, al que tildan de autoritario y antidemocrático."No es un apoyo ético"Poco después de que se anunció que Corina Machado ganó el galardón, la líder opositora dedicó el premio al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "por su decisivo apoyo a nuestra causa".Al respecto, la doctora Macías Sánchez observa que el respaldo en torno a la figura de Corina Machado es táctico y estratégico. Sin embargo, "no es un apoyo ético"."En realidad, no hay un proyecto político, feminista, en su discurso. No se preocupan por la salud pública, no se preocupan por la justicia reproductiva y no se preocupan por la educación sexual ni por los cuidados", pondera.Una muestra de coherenciaPor todo lo anterior, la investigadora señala que la decisión de la presidenta mexicana de no posicionarse respecto al galardón sueco es una muestra de coherencia, toda vez que, en la actualidad, América Latina y el Caribe "están siendo atacadas por estos grupos conservadores"."Por fortuna, hay un movimiento vivo de jóvenes feministas, de mujeres diversas, desde todos los ángulos, que están poniendo al día una agenda feminista ética, no estratégica ni táctica para intereses mezquinos de la clase política norteamericana y de derecha en México", concluye.

