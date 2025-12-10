Mundo
EN VIVO: Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado
Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado
Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado
Sputnik Mundo
La capital de Venezuela se une en las protestas para expresar su rechazo a la decisión de otorgar el Premio Nobel a Marina Machado, figura vinculada a la...
No es la primera vez que las personas muestran su descontento con la decisión de la Comisión Nobel. En la víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su gratitud a quienes salieron a las calles en Oslo y mostraron su apoyo a Venezuela y proclamaron a voz alta "No al Nobel sangriento".Sigue con Sputnik cómo transcurren las manifestaciones en Caracas.
Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado

17:24 GMT 10.12.2025 (actualizado: 17:25 GMT 10.12.2025)
© Getty Images / AnadoluPartidarios del presidente venezolano participan en una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 6 de octubre de 2025
Partidarios del presidente venezolano participan en una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 6 de octubre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Anadolu
La capital de Venezuela se une en las protestas para expresar su rechazo a la decisión de otorgar el Premio Nobel a Marina Machado, figura vinculada a la estrategia de amenazas de Estados Unidos contra el país soberano. Esto se produce después de la ceremonia oficial de entrega de dicho premio.
No es la primera vez que las personas muestran su descontento con la decisión de la Comisión Nobel. En la víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su gratitud a quienes salieron a las calles en Oslo y mostraron su apoyo a Venezuela y proclamaron a voz alta "No al Nobel sangriento".
Sigue con Sputnik cómo transcurren las manifestaciones en Caracas.
