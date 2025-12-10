https://noticiaslatam.lat/20251210/caracas-se-manifiesta-contra-la-entrega-del-premio-nobel-a-machado-1169276761.html

Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado

Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado

Sputnik Mundo

La capital de Venezuela se une en las protestas para expresar su rechazo a la decisión de otorgar el Premio Nobel a Marina Machado, figura vinculada a la... 10.12.2025, Sputnik Mundo

2025-12-10T17:24+0000

2025-12-10T17:24+0000

2025-12-10T17:25+0000

américa latina

venezuela

maría corina machado

caracas

protestas

sociedad

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/0c/0a/1169277926_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_95e9880a29d504fc292b1f5d8200da7f.jpg

No es la primera vez que las personas muestran su descontento con la decisión de la Comisión Nobel. En la víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su gratitud a quienes salieron a las calles en Oslo y mostraron su apoyo a Venezuela y proclamaron a voz alta "No al Nobel sangriento".Sigue con Sputnik cómo transcurren las manifestaciones en Caracas.

venezuela

caracas

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

venezuela, maría corina machado, caracas, protestas, sociedad