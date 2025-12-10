Caracas se manifiesta contra la entrega del Premio Nobel a Machado
17:24 GMT 10.12.2025 (actualizado: 17:25 GMT 10.12.2025)
© Getty Images / AnadoluPartidarios del presidente venezolano participan en una protesta frente a la sede de las Naciones Unidas en medio de crecientes tensiones con Estados Unidos en Caracas, Venezuela, el 6 de octubre de 2025
© Getty Images / Anadolu
Síguenos en
La capital de Venezuela se une en las protestas para expresar su rechazo a la decisión de otorgar el Premio Nobel a Marina Machado, figura vinculada a la estrategia de amenazas de Estados Unidos contra el país soberano. Esto se produce después de la ceremonia oficial de entrega de dicho premio.
No es la primera vez que las personas muestran su descontento con la decisión de la Comisión Nobel. En la víspera, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó su gratitud a quienes salieron a las calles en Oslo y mostraron su apoyo a Venezuela y proclamaron a voz alta "No al Nobel sangriento".
Sigue con Sputnik cómo transcurren las manifestaciones en Caracas.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.