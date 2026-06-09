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"El desarrollo económico de Venezuela avanza", subraya Delcy Rodríguez tras concluir su gira internacional | Video

"El desarrollo económico de Venezuela avanza", subraya Delcy Rodríguez tras concluir su gira internacional | Video

Sputnik Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de realizar una visita de Estado a la India, concluyó su gira internacional en Turquía, donde se... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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El encuentro con el mandatario de Turquía, al igual que el celebrado también con el ministro turco de Energía y Recursos Naturales, Alparslan Bayraktar, tuvo como objetivo ampliar los acuerdos existentes y allanar el camino para la firma de nuevos convenios comerciales, tal y como informa el medio TeleSUR.Entre el 3 y el 7 de junio, la delegación venezolana visitó otra importante potencia mundial, la India, y durante la estancia se trataron temas relacionados con los ámbitos de la sanidad, el transporte, la ciencia, la tecnología, así como la energía, entre otros.Como escribe la prensa venezolana, esta actividad de Caracas en el continente euroasiático refleja el avance del sur global hacia el fortalecimiento de un orden internacional multicéntrico, basado en la integración económica y el respeto mutuo.

https://noticiaslatam.lat/20260606/america-latina-abraza-a-rusia-en-el-foro-economico-internacional-de-san-petersburgo-1173781005.html

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