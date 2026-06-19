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EEUU podría volver a cambiar su postura sobre Ucrania, supone Lavrov

EEUU podría volver a cambiar su postura sobre Ucrania, supone Lavrov

Sputnik Mundo

Moscú no descarta que Washington modifique nuevamente su enfoque respecto a la solución del conflicto en Ucrania, pese a los entendimientos alcanzados tras la... 19.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-19T14:58+0000

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Agregó que Estados Unidos apoya a Kiev mediante nuevas sanciones contra Rusia, entre las que se incluyen medidas destinadas a fortalecer el potencial militar de Ucrania."De hecho, apoya a Ucrania, y no solo mediante la prórroga de las sanciones de [el expresidente de EEUU, Joe] Biden, sino también adoptando sus propias sanciones y aprobando programas especiales del Pentágono para brindar apoyo al complejo militar-industrial del régimen de Kiev", especificó el ministro.Con respecto a los esfuerzos de paz para Ucrania y las reuniones celebradas en los últimos meses con diplomáticos estadounidenses, el titular de la diplomacia rusa mencionó que sigue en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. Sin embargo, Lavrov no anunció nuevos encuentros con la parte estadounidense ni los plazos de los posibles contactos."En cuanto a los plazos, ya se han pronunciado al respecto [el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, y [el asesor presidencial] Yuri Ushakov. Por el momento no hay ningún plazo", reiteró Lavrov.Tras varios años de paralización efectiva de los contactos entre presidentes de las dos potencias, el 15 de agosto de 2025, Vladímir Putin y Donald Trump se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.A mediados de junio de 2026, tuvo lugar la más reciente conversación telefónica entre Putin y Trump, durante la cual este último expresó su disposición a influir en los socios europeos y en Kiev en la cuestión del arreglo del conflicto ucraniano, según las palabras de Ushakov.Pocos días antes, el vocero presidencial ruso, Dmitri Peskov, señaló en una entrevista con los medios de comunicación chinos que Moscú acoge con agrado las iniciativas de Washington encaminadas a resolver el conflicto ucraniano. Sin embargo, Moscú no se hace ilusiones respecto a las posibilidades y los deseos de EEUU, y no tiene prisa por nada.

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