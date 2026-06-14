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Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informan desde el Kremlin
Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informan desde el Kremlin
Sputnik Mundo
La conversación fue cordial y franca, y duró 55 minutos, comunicó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. El mandatario ruso felicitó a su par... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T15:58+0000
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El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, expresó su disposición a influir en los socios europeos y en Kiev en la cuestión del arreglo ucraniano.El asesor presidencial informó que el mandatario ruso no envió regalos a Donald Trump por su cumpleaños, pero le transmitió un cálido mensaje "que refleja la naturaleza de las relaciones entre ambos presidentes".Como añadió Ushakov, Donald Trump, en su conversación con su par ruso, declaró que la finalización lo más rápida posible del conflicto en Ucrania abrirá perspectivas para construir una nueva calidad de las relaciones bilaterales entre Rusia y EEUU.Además, el jefe de la Casa Blanca volvió a abogar por el cese de las hostilidades en Ucrania y expresó su disposición a influir en Kiev y en los socios europeos. A su vez, el mandatario ruso le indicó que ningún intento de Ucrania de atacar infraestructura civil en Rusia cambiaría la situación en el campo de batalla. Durante la conversación telefónica los presidentes acordaron que Witkoff y Kushner volverían a visitar Rusia próximamente.Los mandatarios conversaron, entre otros temas, sobre el próximo memorando entre Estados Unidos e Irán. Según Trump, el acuerdo entre Washington y Teherán está cerca de concretarse y podría hacerse público hoy.El asesor del presidente de Rusia declaró que Zelenski haría bien en recordar la tragedia del Holocausto, en lugar de organizar la reinhumación con honores de criminales nazis.En una conversación con su par estadounidense, Vladímir Putin expresó su convicción de que los países europeos y Volodímir Zelenski intentarán justificar la prolongación de las hostilidades mediante ataques contra la infraestructura civil rusa, pero que esto no ayudará a Kiev.Además, subrayó que si Zelenski vuelve a hacer "intentos" de solicitar un encuentro con el presidente de Rusia, deberá dirigirse a Moscú, tal como se le sugirió anteriormente.Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano.Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU.
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Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informan desde el Kremlin
15:58 GMT 14.06.2026 (actualizado: 16:59 GMT 14.06.2026)
La conversación fue cordial y franca, y duró 55 minutos, comunicó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. El mandatario ruso felicitó a su par estadounidense por su 80 cumpleaños. Además, los jefes de Estado hablaron sobre posibles contactos entre representantes de ambos países.
El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, expresó su disposición a influir en los socios europeos y en Kiev en la cuestión del arreglo ucraniano.
"Declaró que está dispuesto a influir tanto en los socios europeos como en Kiev, incluso en el marco de los contactos previstos en la cumbre del G7", aseveró Ushakov a los periodistas.
El asesor presidencial informó que el mandatario ruso no envió regalos a Donald Trump por su cumpleaños, pero le transmitió un cálido mensaje "que refleja la naturaleza de las relaciones entre ambos presidentes".
Como añadió Ushakov, Donald Trump, en su conversación con su par ruso, declaró que la finalización lo más rápida posible del conflicto en Ucrania abrirá perspectivas para construir una nueva calidad de las relaciones bilaterales entre Rusia y EEUU.
Además, el jefe de la Casa Blanca volvió a abogar por el cese de las hostilidades en Ucrania y expresó su disposición a influir en Kiev y en los socios europeos. A su vez, el mandatario ruso le indicó que ningún intento de Ucrania de atacar infraestructura civil en Rusia cambiaría la situación en el campo de batalla.
Durante la conversación telefónica los presidentes acordaron que Witkoff y Kushner volverían a visitar Rusia próximamente.
Los mandatarios conversaron, entre otros temas, sobre el próximo memorando entre Estados Unidos e Irán
. Según Trump, el acuerdo entre Washington y Teherán está cerca de concretarse y podría hacerse público hoy.
El asesor del presidente de Rusia declaró que Zelenski haría bien en recordar la tragedia del Holocausto, en lugar de organizar la reinhumación con honores de criminales nazis.
"Habría que transmitirle directamente a Zelenski que no olvide la tragedia del Holocausto, en lugar de lo cual él está organizando la reinhumación con honores de criminales nazis", recalcó Ushakov a los periodistas.
En una conversación con su par estadounidense, Vladímir Putin expresó su convicción de que los países europeos y Volodímir Zelenski intentarán justificar la prolongación de las hostilidades mediante ataques contra la infraestructura civil rusa, pero que esto no ayudará a Kiev.
"Los europeos y Zelenski, sin duda, intentarán presentarlo todo al revés y solo podrán ofrecer ideas destinadas a alargar el conflicto y continuar las acciones militares", transmitió Ushakov la postura del jefe de Estado ruso.
Además, subrayó que si Zelenski vuelve a hacer "intentos" de solicitar un encuentro con el presidente de Rusia, deberá dirigirse a Moscú, tal como se le sugirió anteriormente.
"Si el líder del régimen de Kiev insiste una vez más en sondear la posibilidad de un encuentro con el mandatario ruso, entonces —tal como ya se declaró—, si desea la reunión, que se desplace a Moscú", indicó Ushakov al transmitir la posición de Putin.
Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump
, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano
.
Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage
, en el estado de Alaska
, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos
.
En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia
, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.
Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU.
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