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Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informan desde el Kremlin

Putin mantuvo una conversación telefónica con Trump, informan desde el Kremlin

Sputnik Mundo

La conversación fue cordial y franca, y duró 55 minutos, comunicó el asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov. El mandatario ruso felicitó a su par... 14.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-14T15:58+0000

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El presidente de EEUU, Donald Trump, durante una conversación telefónica con su homólogo ruso, Vladímir Putin, expresó su disposición a influir en los socios europeos y en Kiev en la cuestión del arreglo ucraniano.El asesor presidencial informó que el mandatario ruso no envió regalos a Donald Trump por su cumpleaños, pero le transmitió un cálido mensaje "que refleja la naturaleza de las relaciones entre ambos presidentes".Como añadió Ushakov, Donald Trump, en su conversación con su par ruso, declaró que la finalización lo más rápida posible del conflicto en Ucrania abrirá perspectivas para construir una nueva calidad de las relaciones bilaterales entre Rusia y EEUU.Además, el jefe de la Casa Blanca volvió a abogar por el cese de las hostilidades en Ucrania y expresó su disposición a influir en Kiev y en los socios europeos. A su vez, el mandatario ruso le indicó que ningún intento de Ucrania de atacar infraestructura civil en Rusia cambiaría la situación en el campo de batalla. Durante la conversación telefónica los presidentes acordaron que Witkoff y Kushner volverían a visitar Rusia próximamente.Los mandatarios conversaron, entre otros temas, sobre el próximo memorando entre Estados Unidos e Irán. Según Trump, el acuerdo entre Washington y Teherán está cerca de concretarse y podría hacerse público hoy.El asesor del presidente de Rusia declaró que Zelenski haría bien en recordar la tragedia del Holocausto, en lugar de organizar la reinhumación con honores de criminales nazis.En una conversación con su par estadounidense, Vladímir Putin expresó su convicción de que los países europeos y Volodímir Zelenski intentarán justificar la prolongación de las hostilidades mediante ataques contra la infraestructura civil rusa, pero que esto no ayudará a Kiev.Además, subrayó que si Zelenski vuelve a hacer "intentos" de solicitar un encuentro con el presidente de Rusia, deberá dirigirse a Moscú, tal como se le sugirió anteriormente.Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano.Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU.

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