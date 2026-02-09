https://noticiaslatam.lat/20260209/rusia-no-revelara-publicamente-los-detalles-de-los-acuerdos-alcanzados-en-anchorage-indican-en-el-1171213764.html
Rusia no revelará públicamente los detalles de los acuerdos alcanzados en Anchorage, indican en el Kremlin
En cuanto al estado actual del proceso de las negociaciones, subrayó que "el trabajo continúa".Así respondió a la pregunta de los periodistas sobre si la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acerca de la falta de disposición de EEUU para aceptar sus propias propuestas sobre Ucrania significaba que el impulso de Anchorage ya había muerto.Previamente, el canciller ruso enfatizó que la parte rusa aceptó la propuesta de EEUU sobre Ucrania durante la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Anchorage. Sin embargo, agregó que ahora Washington no está dispuesto a aceptar las propuestas que él mismo hizo.Rusia y el Consejo de PazRusia aún no ha recibido respuesta alguna a su iniciativa de transferir al Consejo de Paz, promovida por EEUU, fondos provenientes de los activos congelados rusos, indicó Peskov.El portavoz añadió que el Ministerio de Exteriores ruso, junto con aliados y socios, aún está estudiando la propuesta de adhesión al organismo.El 21 de enero, Putin anunció que, teniendo en cuenta las relaciones especiales de Rusia con el pueblo palestino, Moscú está dispuesto a enviar al Consejo de Paz 1.000 millones de dólares procedentes de los activos congelados durante la anterior Administración estadounidense.A su vez, Trump calificó de "muy interesante" la idea de su par ruso.El Consejo de Paz es una iniciativa destinada a resolver conflictos a nivel mundial, comenzando por la situación sobre la Franja de Gaza, y que será presidida de forma vitalicia por Trump. Su creación fue refrendada por la ONU al quedar incluida en el plan de paz de 20 puntos para el enclave palestino, aunque el organismo internacional le otorgó un mandato limitado, circunscrito a la Franja y vigente hasta 2027.
"No queremos revelar los detalles. Seguimos convencidos de que al proceso [negociador] le resulta favorable que estas conversaciones se lleven a cabo a puertas cerradas, sin una diplomacia pública, una diplomacia de megáfono", aseveró el vocero del Kremlin.
En cuanto al estado actual del proceso de las negociaciones, subrayó que "el trabajo continúa".
Así respondió a la pregunta de los periodistas sobre si la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, acerca de la falta de disposición de EEUU para aceptar sus propias propuestas sobre Ucrania significaba que el impulso de Anchorage ya había muerto.
Previamente, el canciller ruso enfatizó que la parte rusa aceptó la propuesta de EEUU sobre Ucrania
durante la reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el mandatario estadounidense, Donald Trump, en Anchorage. Sin embargo, agregó que ahora Washington no está dispuesto a aceptar las propuestas que él mismo hizo.
Rusia y el Consejo de Paz
Rusia aún no ha recibido respuesta alguna a su iniciativa de transferir al Consejo de Paz, promovida por EEUU, fondos provenientes de los activos congelados rusos, indicó Peskov.
El portavoz añadió que el Ministerio de Exteriores ruso, junto con aliados y socios, aún está estudiando la propuesta de adhesión al organismo.
El 21 de enero, Putin anunció que, teniendo en cuenta las relaciones especiales de Rusia con el pueblo palestino, Moscú está dispuesto a enviar al Consejo de Paz 1.000 millones de dólares
procedentes de los activos congelados durante la anterior Administración estadounidense.
A su vez, Trump calificó de "muy interesante" la idea de su par ruso.
El Consejo de Paz es una iniciativa destinada a resolver conflictos a nivel mundial, comenzando por la situación sobre la Franja de Gaza, y que será presidida de forma vitalicia por Trump. Su creación fue refrendada por la ONU al quedar incluida en el plan de paz de 20 puntos para el enclave palestino, aunque el organismo internacional le otorgó un mandato limitado, circunscrito a la Franja y vigente hasta 2027.
