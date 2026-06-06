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"El tango hay que bailarlo en pareja": comentan desde el Kremlin las relaciones entre Moscú y Washington
"El tango hay que bailarlo en pareja": comentan desde el Kremlin las relaciones entre Moscú y Washington
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Al referirse a la relación entre Rusia y EEUU, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, señaló que "el tango hay que bailarlo en pareja" y que los... 06.06.2026, Sputnik Mundo
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EEUU continúa condicionando todo a la solución de la crisis ucraniana, destacó Peskov. De acuerdo con sus palabras, la postura de Washington es la siguiente: "Primero resolver lo de Ucrania y, luego, ya hablaremos de economía, inversiones, cultura y todo lo demás".Al comentar la participación de EEUU en el proceso de negociación en Ucrania, el vocero presidencial también declaró que Rusia nunca había usado "gafas color de rosa", respecto a la capacidad de Washington para resolver cualquier problema complejo de manera definitiva.Al mismo tiempo, Rusia acoge con agrado la disposición de Estados Unidos a seguir prestando asistencia en el arreglo del conflicto ucraniano.Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano.Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU.
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"El tango hay que bailarlo en pareja": comentan desde el Kremlin las relaciones entre Moscú y Washington
08:50 GMT 06.06.2026 (actualizado: 08:59 GMT 06.06.2026)
Al referirse a la relación entre Rusia y EEUU, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, señaló que "el tango hay que bailarlo en pareja" y que los representantes de Washington aún no están dispuestos a hacerlo. Agregó que Moscú es paciente y que corresponderá cuando el país norteamericano esté listo.
EEUU continúa condicionando todo a la solución de la crisis ucraniana
, destacó Peskov. De acuerdo con sus palabras, la postura de Washington es la siguiente: "Primero resolver lo de Ucrania
y, luego, ya hablaremos de economía, inversiones, cultura y todo lo demás".
"Creemos que este enfoque es equivocado. Pero el tango se baila en pareja. Mientras, los americanos no quieren. Por eso somos pacientes. No tenemos prisa. Y en cuanto los estadounidenses estén dispuestos a restablecer realmente las relaciones, responderemos con la misma reciprocidad", afirmó el representante del Kremlin en una entrevista concedida a China Media Group en el marco del SPIEF.
Al comentar la participación de EEUU en el proceso de negociación en Ucrania, el vocero presidencial también declaró que Rusia nunca había usado "gafas color de rosa", respecto a la capacidad de Washington para resolver cualquier problema complejo de manera definitiva.
Al mismo tiempo, Rusia acoge con agrado la disposición de Estados Unidos a seguir prestando asistencia en el arreglo del conflicto ucraniano.
"Celebramos que Washington esté dispuesto a seguir ofreciendo sus buenos oficios y ayudando a resolver la situación en torno a Ucrania", señaló.
Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero de 2025 con una conversación telefónica entre sus presidentes, Vladímir Putin y Donald Trump
, la primera desde el regreso de este último a la Casa Blanca, quien había prometido, entre otros objetivos, poner fin al conflicto ucraniano
.
Desde entonces, Putin y Trump han mantenido varios contactos telefónicos y el 15 de agosto de 2025 se reunieron en la ciudad estadounidense de Anchorage, en el estado de Alaska, en una cumbre que se prolongó durante dos horas y 45 minutos.
En paralelo, el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, realizó varias visitas a Rusia
, acompañado en algunas ocasiones por Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense.
Por la parte rusa, el enviado especial presidencial para la cooperación económica con países extranjeros, Kiril Dmítriev, mantuvo también varias reuniones con representantes estadounidenses en EEUU.
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