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"Es fascismo abierto": Lukashenko comenta el ataque de Ucrania contra menores bielorrusos | Video

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Sputnik Mundo

El vehículo aéreo no tripulado que atacó el 17 de junio el autobús con un equipo infantil de fútbol bielorruso en la región rusa de Briansk es de origen... 18.06.2026, Sputnik Mundo

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En cuanto a la autoría de este crimen, indicó que Minsk "no se apresura con conclusiones", pero "constata claramente que se trata de un dron de origen ucraniano".Según Lukashenko, su país espera una "respuesta justa y verdadera" de Ucrania sobre lo ocurrido. Agregó que el caso será investigado en colaboración con la parte rusa. Al mismo tiempo, advirtió sobre las consecuencias de las acciones provocativas contra Bielorrusia, cuyo objetivo es involucrarla en un conflicto armado."Esto les va a salir mal a quienes intenten hacerlo", precisó.El 17 de junio, las FFAA de Ucrania atacaron con un dron un autobús con un equipo de fútbol infantil de la ciudad bielorrusa de Gómel, que se dirigía a pasar unas vacaciones en el mar Negro, en Rusia. Una mujer perdió la vida y ocho personas, entre ellas seis menores, resultaron heridas. Moscú condenó este ataque premeditado de Kiev contra un blanco civil. De acuerdo con la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, Kiev pone "de manera consciente y sin duda alguna" a los menores en peligro.

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