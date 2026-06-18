https://noticiaslatam.lat/20260618/es-fascismo-abierto-lukashenko-comenta-el-ataque-de-ucrania-contra-menores-bielorrusos--video-1173939652.html
"Es fascismo abierto": Lukashenko comenta el ataque de Ucrania contra menores bielorrusos | Video
"Es fascismo abierto": Lukashenko comenta el ataque de Ucrania contra menores bielorrusos | Video
Sputnik Mundo
El vehículo aéreo no tripulado que atacó el 17 de junio el autobús con un equipo infantil de fútbol bielorruso en la región rusa de Briansk es de origen... 18.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-18T13:02+0000
2026-06-18T13:02+0000
2026-06-18T13:02+0000
defensa
alexandr lukashenko
bielorrusia
🌍 europa
🛡️ zonas de conflicto
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
ucrania
terrorismo
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/12/1173940384_0:235:2805:1812_1920x0_80_0_0_1bad279d49da9e2c4b17a6e9d0fbe99f.jpg
En cuanto a la autoría de este crimen, indicó que Minsk "no se apresura con conclusiones", pero "constata claramente que se trata de un dron de origen ucraniano".Según Lukashenko, su país espera una "respuesta justa y verdadera" de Ucrania sobre lo ocurrido. Agregó que el caso será investigado en colaboración con la parte rusa. Al mismo tiempo, advirtió sobre las consecuencias de las acciones provocativas contra Bielorrusia, cuyo objetivo es involucrarla en un conflicto armado."Esto les va a salir mal a quienes intenten hacerlo", precisó.El 17 de junio, las FFAA de Ucrania atacaron con un dron un autobús con un equipo de fútbol infantil de la ciudad bielorrusa de Gómel, que se dirigía a pasar unas vacaciones en el mar Negro, en Rusia. Una mujer perdió la vida y ocho personas, entre ellas seis menores, resultaron heridas. Moscú condenó este ataque premeditado de Kiev contra un blanco civil. De acuerdo con la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, Kiev pone "de manera consciente y sin duda alguna" a los menores en peligro.
https://noticiaslatam.lat/20260530/el-silencio-de-los-medios-occidentales-sobre-el-ataque-en-starobelsk-refleja-su-gran-hipocresia-1173656545.html
bielorrusia
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/12/1173940384_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_eaf83f31e9f436570e260f6377b6b557.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alexandr lukashenko, bielorrusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, terrorismo
alexandr lukashenko, bielorrusia, 🌍 europa, 🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, ucrania, terrorismo
"Es fascismo abierto": Lukashenko comenta el ataque de Ucrania contra menores bielorrusos | Video
El vehículo aéreo no tripulado que atacó el 17 de junio el autobús con un equipo infantil de fútbol bielorruso en la región rusa de Briansk es de origen ucraniano, declaró el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko.
"Este es otro ejemplo de bandidaje. Y ni siquiera se trata de un acto terrorista, sino de fascismo abierto, cuando atacan a los niños", declaró el mandatario bielorruso, citado por la agencia Belta.
En cuanto a la autoría de este crimen, indicó que Minsk "no se apresura con conclusiones", pero "constata claramente que se trata de un dron de origen ucraniano".
Según Lukashenko, su país espera una "respuesta justa y verdadera" de Ucrania
sobre lo ocurrido. Agregó que el caso será investigado en colaboración con la parte rusa. Al mismo tiempo, advirtió sobre las consecuencias de las acciones provocativas contra Bielorrusia, cuyo objetivo es involucrarla en un conflicto armado.
"Esto les va a salir mal a quienes intenten hacerlo", precisó.
El 17 de junio, las FFAA de Ucrania atacaron con un dron un autobús con un equipo de fútbol infantil
de la ciudad bielorrusa de Gómel, que se dirigía a pasar unas vacaciones en el mar Negro, en Rusia. Una mujer perdió la vida
y ocho personas, entre ellas seis menores, resultaron heridas.
Moscú condenó este ataque premeditado de Kiev contra un blanco civil. De acuerdo con la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, Kiev pone "de manera consciente y sin duda alguna" a los menores en peligro
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.