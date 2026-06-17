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Kiev pone "de manera consciente y sin duda alguna" a los menores en peligro, precisa Moscú

Kiev pone "de manera consciente y sin duda alguna" a los menores en peligro, precisa Moscú

Sputnik Mundo

Rusia condena enérgicamente el ataque ucraniano contra un autobús con un equipo infantil de fútbol de Bielorrusia en la región rusa de Briansk, expresó en un... 17.06.2026, Sputnik Mundo

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La portavoz rusa comparó el ataque ucraniano contra el autobús con niños que procedía de Bielorrusia con la tragedia de Starobelsk, en la que perdieron la vida 21 personas y más de 40 resultaron heridas.En este contexto, Rusia insta a los organismos internacionales, a los gobiernos nacionales y a la comunidad mundial a realizar una evaluación objetiva de los actos criminales del régimen ucraniano."El silencio equivaldría a aprobar y alentar a los terroristas de Kiev a cometer nuevos crímenes sangrientos", resumió.Anteriormente, las tropas de Kiev atacaron con dron un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de la urbe bielorrusa de Gómel. Los niños se dirigían a pasar unas vacaciones en la ciudad portuaria rusa Guelendzhik.El ataque cobró la vida de una mujer que acompañaba al equipo. Al menos ocho personas, incluidos seis menores, sufrieron heridas de diversa consideración y permanecen hospitalizadas en distintos centros médicos, informan desde el Ministerio de Sanidad bielorruso.

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