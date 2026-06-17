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Bielorrusia exige a Ucrania explicaciones sobre el ataque contra un autobús con menores
Bielorrusia exige a Ucrania explicaciones sobre el ataque contra un autobús con menores
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El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia considera el ataque contra ciudadanos bielorrusos ocurrido en la región rusa de Briansk como un nuevo acto de... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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"Exigimos a la parte ucraniana explicaciones exhaustivas", enfatizó el diplomático.Al mismo tiempo, el Comité de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal por el ataque. Asimismo, los investigadores bielorrusos se desplazaron a Rusia para prestar asistencia a sus colegas rusos.Horas antes, las FFAA de Ucrania atacaron con dron un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de Gómel. Los niños se dirigían a pasar unas vacaciones en la ciudad portuaria rusa Guelendzhik.El ataque cobró la vida de una mujer que acompañaba al equipo. Según datos del Ministerio de Sanidad ruso, hay siete heridos, entre ellos cinco niños, a los que se les está prestando asistencia médica.
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Bielorrusia exige a Ucrania explicaciones sobre el ataque contra un autobús con menores

12:30 GMT 17.06.2026 (actualizado: 12:34 GMT 17.06.2026)
© Foto : Redes socialesEl autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de Bielorrusia
El autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de Bielorrusia - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia considera el ataque contra ciudadanos bielorrusos ocurrido en la región rusa de Briansk como un nuevo acto de terrorismo contra la población civil, declaró el portavoz del organismo, Ruslán Varánkov.
"Exigimos a la parte ucraniana explicaciones exhaustivas", enfatizó el diplomático.
Al mismo tiempo, el Comité de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal por el ataque.
"Se está llevando a cabo una investigación. Colaboramos estrechamente con nuestros colegas del Comité de Investigación de Rusia", declararon desde el ente.
Asimismo, los investigadores bielorrusos se desplazaron a Rusia para prestar asistencia a sus colegas rusos.
Un militar ucraniano con un dron - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
Defensa
Al menos un muerto en un ataque ucraniano contra un autobús de un equipo infantil de fútbol bielorruso
10:40 GMT
Horas antes, las FFAA de Ucrania atacaron con dron un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de Gómel. Los niños se dirigían a pasar unas vacaciones en la ciudad portuaria rusa Guelendzhik.
El ataque cobró la vida de una mujer que acompañaba al equipo. Según datos del Ministerio de Sanidad ruso, hay siete heridos, entre ellos cinco niños, a los que se les está prestando asistencia médica.
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