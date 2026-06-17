https://noticiaslatam.lat/20260617/bielorrusia-exige-a-ucrania-explicaciones-sobre-el-ataque-contra-un-autobus-con-menores-1173928698.html

Bielorrusia exige a Ucrania explicaciones sobre el ataque contra un autobús con menores

Bielorrusia exige a Ucrania explicaciones sobre el ataque contra un autobús con menores

Sputnik Mundo

El Ministerio de Exteriores de Bielorrusia considera el ataque contra ciudadanos bielorrusos ocurrido en la región rusa de Briansk como un nuevo acto de... 17.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-17T12:30+0000

2026-06-17T12:30+0000

2026-06-17T12:34+0000

defensa

ucrania

bielorrusia

rusia

🛡️ zonas de conflicto

🌍 europa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/11/1173928379_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_45c7913397004e4c4889af741aed0a67.jpg

"Exigimos a la parte ucraniana explicaciones exhaustivas", enfatizó el diplomático.Al mismo tiempo, el Comité de Investigación de Bielorrusia abrió una causa penal por el ataque. Asimismo, los investigadores bielorrusos se desplazaron a Rusia para prestar asistencia a sus colegas rusos.Horas antes, las FFAA de Ucrania atacaron con dron un autobús en el que viajaba un equipo infantil de fútbol de Gómel. Los niños se dirigían a pasar unas vacaciones en la ciudad portuaria rusa Guelendzhik.El ataque cobró la vida de una mujer que acompañaba al equipo. Según datos del Ministerio de Sanidad ruso, hay siete heridos, entre ellos cinco niños, a los que se les está prestando asistencia médica.

https://noticiaslatam.lat/20260617/al-menos-un-muerto-en-un-ataque-ucraniano-contra-un-autobus-de-un-equipo-infantil-de-futbol-1173924725.html

ucrania

bielorrusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

ucrania, bielorrusia, rusia, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa