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El silencio de los medios occidentales sobre el ataque en Starobelsk refleja su "gran hipocresía"
El silencio de los medios occidentales sobre el ataque en Starobelsk refleja su "gran hipocresía"
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La ausencia de cobertura en los medios occidentales del ataque de Ucrania contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la república popular... 30.05.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, recriminó el silencio de la prensa occidental ante el atentado dirigido a civiles y que cobró la vida de inocentes. "Una vergüenza y una pesadilla" fueron las palabras con las que el líder del país euroasiático describió la cobertura que los medios europeos dieron al ataque."Por cierto, a veces veo canales occidentales para entender el campo informativo que se está formando allí y con el que alimentan principalmente al público europeo. Es una vergüenza y una pesadilla. Simplemente engañan a sus ciudadanos", agregó. "Una clásica maniobra de manipulación"En entrevista con Sputnik, el analista internacional Tadeo Casteglione indicó que las palabras del mandatario ruso están totalmente fundamentadas, pues los medios occidentales, ponderó, "se han encargado de maquillar la actuación de Zelenski", a la par de que hubo una gran tarea de demonización de Rusia y los medios del país.Así, el silencio de los medios occidentales ante este atentado de Ucrania es una muestra más de que ellos buscan ejercer una “manipulación masiva” en vez de que informar con veracidad. "Hay una gran hipocresía de parte de Occidente"El analista internacional y periodista canadiense Joseph Bouchard señaló en charla con Sputnik que, aunque se sabe que hubo ataques contra la población e instalaciones civiles, lo cual constituye un crimen de guerra, los medios occidentales han apostado por mantener su defensa a Ucrania argumentando supuestas "cuestiones de democracia (...) y de derecho internacional".Para Bouchard, Occidente lo que busca al mantener este conflicto son los recursos naturales ucranianos "y hacer plata y ganar poder, no de hacer paz o de proteger a civiles o democracia". Al respecto, destacó el experto, varios medios de comunicación también tienen vínculos directos con ciertos personajes involucrados en temas de armamento o de energía con fuertes intereses en Ucrania.
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El silencio de los medios occidentales sobre el ataque en Starobelsk refleja su "gran hipocresía"

02:11 GMT 30.05.2026 (actualizado: 02:49 GMT 30.05.2026)
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El ataque ucraniano a la residencia estudiantil cobró varias vidas - Sputnik Mundo, 1920, 30.05.2026
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Daniela Díaz
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La ausencia de cobertura en los medios occidentales del ataque de Ucrania contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la república popular de Lugansk, es una muestra más de que ellos buscan ejercer una "manipulación masiva" más que informar con veracidad, señalaron expertos en charla con Sputnik.
Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, recriminó el silencio de la prensa occidental ante el atentado dirigido a civiles y que cobró la vida de inocentes. "Una vergüenza y una pesadilla" fueron las palabras con las que el líder del país euroasiático describió la cobertura que los medios europeos dieron al ataque.
"Ni una sola palabra en los medios occidentales sobre la tragedia en Starobelsk, sobre la muerte de niños, sobre el asesinato deliberado de nuestros hijos. Ni una palabra, como si no hubiera ocurrido. ¿Qué es esto? ¿Son medios de comunicación? No, son medios de manipulación masiva", enfatizó durante una rueda de prensa al término de su visita de Estado a Kazajistán.
"Por cierto, a veces veo canales occidentales para entender el campo informativo que se está formando allí y con el que alimentan principalmente al público europeo. Es una vergüenza y una pesadilla. Simplemente engañan a sus ciudadanos", agregó.
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"Una clásica maniobra de manipulación"

En entrevista con Sputnik, el analista internacional Tadeo Casteglione indicó que las palabras del mandatario ruso están totalmente fundamentadas, pues los medios occidentales, ponderó, "se han encargado de maquillar la actuación de Zelenski", a la par de que hubo una gran tarea de demonización de Rusia y los medios del país.

"Lamentablemente la profesión tan noble del periodismo desde los grandes medios de comunicación occidental ha sido vendida a cambio de dinero para justificar la agenda política que hay detrás", dijo.

Así, el silencio de los medios occidentales ante este atentado de Ucrania es una muestra más de que ellos buscan ejercer una “manipulación masiva” en vez de que informar con veracidad.

"No solamente no cubren lo que sucedió en este ataque terrorista contra esta residencia en Starobelsk, sino que también manipulan los hechos, y cuando Rusia responde militarmente, se enfrascan en el hecho de la respuesta y no en el hecho de por qué sucede esa respuesta. Es una clásica maniobra de manipulación mental que suelen utilizar desde los grandes medios de comunicación", aseveró.

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"Hay una gran hipocresía de parte de Occidente"

El analista internacional y periodista canadiense Joseph Bouchard señaló en charla con Sputnik que, aunque se sabe que hubo ataques contra la población e instalaciones civiles, lo cual constituye un crimen de guerra, los medios occidentales han apostado por mantener su defensa a Ucrania argumentando supuestas "cuestiones de democracia (...) y de derecho internacional".

"Pero siguen justificando ataques de Ucrania, no solamente en esas provincias del este, sino también dentro de Rusia, y que también han violado el derecho internacional. Entonces, creo que más que todo hay una gran hipocresía de parte de Occidente", enfatizó.

Para Bouchard, Occidente lo que busca al mantener este conflicto son los recursos naturales ucranianos "y hacer plata y ganar poder, no de hacer paz o de proteger a civiles o democracia". Al respecto, destacó el experto, varios medios de comunicación también tienen vínculos directos con ciertos personajes involucrados en temas de armamento o de energía con fuertes intereses en Ucrania.
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"Los medios de comunicación, tanto privados como públicos, financian a políticos que luego se hacen parte del Gobierno y que son comprados por la industria de armas o de energía (...). Y [a su vez] hacen tratos con el Gobierno y el Ejército de Ucrania, que luego ataca a Rusia y a las provincias del este. Es claro que hay participación muy directa en este conflicto, desde empresas grandes que distorsionan y que manipulan la narrativa a su favor", finalizó.
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