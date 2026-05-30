https://noticiaslatam.lat/20260530/el-silencio-de-los-medios-occidentales-sobre-el-ataque-en-starobelsk-refleja-su-gran-hipocresia-1173656545.html

El silencio de los medios occidentales sobre el ataque en Starobelsk refleja su "gran hipocresía"

El silencio de los medios occidentales sobre el ataque en Starobelsk refleja su "gran hipocresía"

Sputnik Mundo

La ausencia de cobertura en los medios occidentales del ataque de Ucrania contra una residencia estudiantil en la ciudad de Starobelsk, en la república popular... 30.05.2026, Sputnik Mundo

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Al respecto, el presidente ruso, Vladímir Putin, recriminó el silencio de la prensa occidental ante el atentado dirigido a civiles y que cobró la vida de inocentes. "Una vergüenza y una pesadilla" fueron las palabras con las que el líder del país euroasiático describió la cobertura que los medios europeos dieron al ataque."Por cierto, a veces veo canales occidentales para entender el campo informativo que se está formando allí y con el que alimentan principalmente al público europeo. Es una vergüenza y una pesadilla. Simplemente engañan a sus ciudadanos", agregó. "Una clásica maniobra de manipulación"En entrevista con Sputnik, el analista internacional Tadeo Casteglione indicó que las palabras del mandatario ruso están totalmente fundamentadas, pues los medios occidentales, ponderó, "se han encargado de maquillar la actuación de Zelenski", a la par de que hubo una gran tarea de demonización de Rusia y los medios del país.Así, el silencio de los medios occidentales ante este atentado de Ucrania es una muestra más de que ellos buscan ejercer una “manipulación masiva” en vez de que informar con veracidad. "Hay una gran hipocresía de parte de Occidente"El analista internacional y periodista canadiense Joseph Bouchard señaló en charla con Sputnik que, aunque se sabe que hubo ataques contra la población e instalaciones civiles, lo cual constituye un crimen de guerra, los medios occidentales han apostado por mantener su defensa a Ucrania argumentando supuestas "cuestiones de democracia (...) y de derecho internacional".Para Bouchard, Occidente lo que busca al mantener este conflicto son los recursos naturales ucranianos "y hacer plata y ganar poder, no de hacer paz o de proteger a civiles o democracia". Al respecto, destacó el experto, varios medios de comunicación también tienen vínculos directos con ciertos personajes involucrados en temas de armamento o de energía con fuertes intereses en Ucrania.

https://noticiaslatam.lat/20260529/medios-de-manipulacion-masiva-putin-condena-el-silencio-de-occidente-sobre-el-ataque-a-starobelsk-1173647353.html

https://noticiaslatam.lat/20260525/occidente-no-puede-justificar-el-ataque-de-kiev-contra-el-centro-educativo-en-starobelsk-senalan-1173593834.html

https://noticiaslatam.lat/20260527/esto-no-es-periodismo-rusia-senala-la-posibilidad-de-que-la-cnn-filmara-la-preparacion-para-el-1173617758.html

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