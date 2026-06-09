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Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial
Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial
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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan hacia el Estadio Ciudad de México, a solo dos días de la inauguración... 09.06.2026, Sputnik Mundo
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La movilización comenzó sobre Calzada de Tlalpan, una vialidad muy transitada que conecta al sur con el centro de la capital. El objetivo de los maestros es llegar a las inmediaciones del estadio donde el 11 de junio se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo. Los maestros exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, además de un aumento salarial del 100%. La protesta ocurre en el noveno día del paro nacional convocado por la CNTE y mientras el magisterio mantiene desde hace más de dos semanas un plantón en calles del Centro Histórico de la capital mexicana.
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Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial

22:06 GMT 09.06.2026
© AP Photo / Rebecca BlackwellA protesting teacher holds a flag from the CNTE teachers union, as a group of teachers and a mediation commission, pass through a security barrier outside the Interior Ministry
A protesting teacher holds a flag from the CNTE teachers union, as a group of teachers and a mediation commission, pass through a security barrier outside the Interior Ministry - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan hacia el Estadio Ciudad de México, a solo dos días de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.
La movilización comenzó sobre Calzada de Tlalpan, una vialidad muy transitada que conecta al sur con el centro de la capital. El objetivo de los maestros es llegar a las inmediaciones del estadio donde el 11 de junio se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo.

Los maestros exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, además de un aumento salarial del 100%. La protesta ocurre en el noveno día del paro nacional convocado por la CNTE y mientras el magisterio mantiene desde hace más de dos semanas un plantón en calles del Centro Histórico de la capital mexicana.
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