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Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial

Maestros marchan hacia el Estadio Ciudad de México a dos días del Mundial

Sputnik Mundo

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marchan hacia el Estadio Ciudad de México, a solo dos días de la inauguración... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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La movilización comenzó sobre Calzada de Tlalpan, una vialidad muy transitada que conecta al sur con el centro de la capital. El objetivo de los maestros es llegar a las inmediaciones del estadio donde el 11 de junio se llevará a cabo la inauguración de la Copa del Mundo. Los maestros exigen la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, además de un aumento salarial del 100%. La protesta ocurre en el noveno día del paro nacional convocado por la CNTE y mientras el magisterio mantiene desde hace más de dos semanas un plantón en calles del Centro Histórico de la capital mexicana.

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