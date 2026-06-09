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Sheinbaum afirma que hay grupos que quieren "dar la idea de que hay caos en México"

Sheinbaum afirma que hay grupos que quieren "dar la idea de que hay caos en México"

Sputnik Mundo

La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum consideró que en el país hay personas o grupos de poder que desean sembrar la idea de que existe un ambiente caótico a... 09.06.2026, Sputnik Mundo

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En ese sentido, acusó al multimillonario Ricardo Salinas Pliego de utilizar las protestas del gremio magisterial para hacer "un llamado a la violencia" a través de su televisora, TV Azteca.

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