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Sheinbaum afirma que hay grupos que quieren "dar la idea de que hay caos en México"
Sheinbaum afirma que hay grupos que quieren "dar la idea de que hay caos en México"
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum consideró que en el país hay personas o grupos de poder que desean sembrar la idea de que existe un ambiente caótico a... 09.06.2026, Sputnik Mundo
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En ese sentido, acusó al multimillonario Ricardo Salinas Pliego de utilizar las protestas del gremio magisterial para hacer "un llamado a la violencia" a través de su televisora, TV Azteca.
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Sheinbaum afirma que hay grupos que quieren "dar la idea de que hay caos en México"

19:51 GMT 09.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 09.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum consideró que en el país hay personas o grupos de poder que desean sembrar la idea de que existe un ambiente caótico a nivel nacional para tratar de dar una mala imagen de la nación ante el mundo durante la celebración de la Copa del Mundo 2026, que comienza este 11 de junio en la Ciudad de México.
En ese sentido, acusó al multimillonario Ricardo Salinas Pliego de utilizar las protestas del gremio magisterial para hacer "un llamado a la violencia" a través de su televisora, TV Azteca.
"Desde nuestra perspectiva, que lo hemos analizado mucho, no se explican estas manifestaciones y menos las que tienen un carácter violento", señaló.
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